La 46 de ani, Ronaldinho reîncalță ghetele de fotbal! Un club din Italia urmează să anunțe transferul legendei braziliene

La 46 de ani, Ronaldinho este foarte aproape de o revenire surprinzătoare în fotbal. Presa italiană scrie că fostul câștigător al Balonului de Aur din 2005 ar urma să semneze cu Ravenna, formație din Serie C.

Potrivit Gazzetta dello Sport, anunțul oficial ar urma să fie făcut pe 23 iunie, la Miami, în cadrul unui eveniment în care clubul italian își va prezenta noul echipament.

Ronaldinho s-a retras din fotbalul profesionist în urmă cu 11 ani, însă acum ar putea reveni la o echipă care a ratat promovarea în Serie B la finalul sezonului trecut, după eșecul din play-off.

„Culori noi, acelaşi zâmbet. Abia aştept să mă întorc pe teren şi să scriu un nou capitol din povestea mea alături de Ignazio (Cipriani, proprietarul clubului) şi întreaga familie Cipriani. Fotbalul a fost întotdeauna o sursă de bucurie pentru mine şi vreau să aduc aceeaşi pasiune la Ravenna!”, a declarat Ronaldinho, pentru cotidianul italian.

Brazilianul este considerat unul dintre cei mai mari jucători din istorie, după ce a evoluat pentru cluburi precum PSG, FC Barcelona, AC Milan și Fluminense.