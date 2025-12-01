Ronaldinho s-a umplut de bani, după șușaneaua de la Iași. Brazilianul a încasat o avere ca să-i înfrunte pe Mitic, Stanca și pe Mihalache

Fostul fotbalist brazilian Ronaldinho (45 de ani) a fost prezent la Iași pentru un meci demonstrativ câștigat la finalul săptămânii de echipa pe care a condus-o din teren cu 7-4 împotriva celor de la „Romania Legends”.

Fostul mare fotbalist brazilian a ajuns vineri după amiază la Iași și a plecat imediat după meciul care a avut loc sâmbătă de la ora 16:00. El mai fusese în România la Cluj, la Sports Festival.

Potrivit As.ro, brazilianul a încasat pentru meciul demonstrativ nu mai puțin de 150.000 de euro. Evenimentul a fost un fiasco.

La meci au asistat din tribune doar 3.000 de oameni. Condițiile meteorologice, cu ploaie și ceață la ora jocului, le-au dat, însă, planurile peste cap. Nu a ieșit nici planul în ceea ce privește componența celor două echipe.

Anunțați inițial la meci, Patrick Kluivert, Clarence Seedorf, Claude Makelele, Ricardo Quaresma, Sebastian Veron, Marco Materazzi, Miodrag Belodedici, Liviu Ciobotariu, Dan Alexa, Lucian Sânmărtean, Andrei Cristea și Adrian Cristea au lipsit.

Ronaldinho & Friends: Helton, Frey, Polga, Naldo, Andre Santos, Raphinia, Jankulovski, Amauri, Diego Souza, Edmilson, Roberto, Eric şi Ronaldinho

Romanian Legends: Stanca, Stăncioiu, Paraschiv, M. Niculae, Alin Rațiu, Neaga, Pătrașcu, Mitic, Bucur, Emil Dică, Trică, Onofraș, Tamaș, Miclea, Curelea, Popescu, Niţă şi Mihalache