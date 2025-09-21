search
Duminică, 21 Septembrie 2025
Pasiune transformată în business: Simona Halep își ajută tatăl în noua afacere. Domeniul surprinzător ales de Stere Halep

Publicat:

Simona Halep are o relație extrem de apropiată cu tatăl său, Stere Halep. De curând, fosta jucătoare de tenis a oferit detalii, pe rețelele de socializare, despre noua afacere a familiei, în care a investit o avere.

Simona, alături de tatăl ei, Stere Halep Foto/Instagram
Simona, alături de tatăl ei, Stere Halep Foto/Instagram

Susținută necondiționat de către părinți, Simona a reușit să își ducă la bun sfârșit toate planurile, bucurându-se de abundență financiară. Sportiva a devenit una dintre cele mai titrate jucătoare de tenis din lume, trecându-și în cont două titluri de Mare Șlem, și aflându-se, de asemenea, pentru mult timp, pe primul loc în ierarhia WTA.

După retragerea din circuit, Simona Halep s-a retras acasă, alături de familie și continuă să fie extrem de activă în domeniul afacerilor.

Acum, constănțeanca le-a arătat internauților cu ce se ocupă familia sa. Tatăl acesteia administrează mai multe terenuri viticole.

Fotografiile au surprins cultura de viță de vie, iar Simona, bucuroasă, a profitat de moment și a gustat din vinul produs de către tatăl ei.

„Bucuria tatălui meu!”, a transmis Simona, pe Instagram.

„Se luptă să se adapteze departe de teren!”

Presa din străinătate a dat verdictul despre activitatea Simonei Halep, la scurt timp după ce românca și-a anunțat retragerea. Jurnaliștii de la tennisuptodate.com au analizat, pe scurt, parcursul constănțencei, care „nu a mai reușit să revină la nivelul la care era odată”.

„Simona Halep a luminat terenul de tenis când a pășit pe el, câștigând două titluri de Grand Slam și rămânând numărul unu mondial timp de 64 de săptămâni. Acum retrasă, se luptă să se adapteze la viața departe de teren.

Românca și-a confirmat retragerea din sport la începutul acestui an, după ce a încercat să revină după o suspendare pe care a primit-o din cauza dopajului. Aceasta nu a mai reușit să revină la nivelul la care era odată și a decis să renunțe după înfrângerea suferită în runda de deschidere de la Transylvania Open!, notează jurnaliștii de la tennisuptodate.com.

