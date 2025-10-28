search
Marți, 28 Octombrie 2025
Reprimită în lumea bună a tenisului. Simona Halep revine la Turneul Campioanelor

Publicat:

Simona Halep, fost lider mondial și de cinci ori participantă la Turneul Campioanelor, a fost invitată de WTA să promoveze ediția din 2025, care va avea loc la Riad, în Arabia Saudită.

Simona Halep este fost lider mondial și de cinci ori participantă la Turneul Campioanelor
Simona Halep, în campania oficială a WTA | FOTO Profimedia

Într-un videoclip publicat pe conturile oficiale de Instagram ale Simonei Halep și ale Turneului Campioanelor, sportiva din Constanța le transmite fanilor un mesaj de încurajare pentru a urmări competiția.

Salutare tuturor! Sunt Simona Halep. Sunt încântată să iau parte la Turneul Campioanelor din Riad din acest an.E un eveniment atât de special, care oferă cel mai bun tenis pe o scenă total nouă.Asigurați-vă că vă luați biletele astăzi și că veți experimenta acest turneu grozav alături de noi”,a spus Simona Halep, în mesajul video distribuit de WTA.

Organizatorii nu au precizat ce rol exact va avea Simona Halep la competiția din Riad, însă prezența ei în campania de promovare marchează o revenire simbolică a româncei în atenția publicului internațional.

سيمونا هاليب ستكون متواجدة في #نهائيات_WTA_الرياض 🫡احجز تذكرتك الآن 🎟 https://t.co/0aBnUDWVbERiyadh is calling 🎾🔥 Simona Halep can’t wait to be part of #WTAFinalsRiyadh action! Get your tickets 🎟 https://t.co/0aBnUDWVbE pic.twitter.com/EXHLmL8HpX

— WTA FINALS RIYADH (@WTAFinalsRiyadh) October 27, 2025

Lista jucătoarelor calificate este deja completă: Aryna Sabalenka (Belarus), Iga Świątek (Polonia), Coco Gauff (SUA), Amanda Anisimova (SUA), Jessica Pegula (SUA), Madison Keys (SUA), Jasmine Paolini (Italia) și Elena Rybakina (Kazahstan) vor fi prezente în Arabia Saudită pentru ultimul mare eveniment al sezonului.

Simona Halep, imagine excelentă în lumea arabă

Decizia WTA de a o coopta pe Simona Halep pentru ediția din 2025 nu este deloc întâmplătoare. Fostul lider mondial se bucură de o imagine excelentă în lumea arabă, unde este una dintre cele mai respectate jucătoare străine.

Halep locuiește în cea mai mare parte a timpului la Dubai, în Emiratele Arabe Unite, și a avut o relație specială cu publicul din regiune, unde a câștigat de două ori trofeul de la Dubai (2015 și 2020).

