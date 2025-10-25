Simona Halep și-a pierdut o treime din avere. Anunțul cutremurător al americanilor. 18 milioane de dolari, duși pe apa sâmbetei

Simona Halep, fosta mare campioană a tenisului, ajunsă acum la 34 de ani, se pare că trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, după ce s-a retras din activitate. Experți americani susțin că averea sportivei din Constanța s-a redus semnificativ în ultimele luni.

În perioada de vârf a carierei sale, Simona Halep strânsese o avere estimată la aproximativ 48 de milioane de dolari, bani proveniți în mare parte din premiile câștigate la turneele de tenis și din numeroase contracte de sponsorizare. Însă situația s-a schimbat considerabil după retragerea din sport.

Potrivit publicației Celebrity Net Worth, în cele opt luni care au trecut de la despărțirea de tenisul profesionist, Halep ar fi pierdut în jur de 18 milioane de dolari, ceea ce înseamnă că în prezent averea sa este estimată la aproximativ 30 de milioane de dolari.

Principala cauză a acestui declin financiar ar fi scandalul de dopaj care a afectat-o puternic. În urma acestuia, Simona a fost nevoită să își încheie cariera mai devreme decât și-ar fi dorit și a pierdut o parte importantă dintre sponsori, printre care și celebra marcă elvețiană de ceasuri de lux Hublot.

Fără veniturile consistente din tenis și fără o mare parte din drepturile de imagine, finanțele dublei campioane de Grand Slam au avut serios de suferit. Totuși, Halep continuă să se implice activ în afaceri, investind în imobiliare și în domeniul HoReCa, prin mai multe hoteluri și complexe turistice amplasate atât pe litoral, cât și în zonele montane.

Sume uriașe pentru avocați

O mare parte din pierderile financiare ale Simonei Halep provine și din procesele costisitoare în care a fost implicată în ultima perioadă. Fosta campioană a fost nevoită să plătească onorarii uriașe avocaților care au reprezentat-o atât în cazul de dopaj, cât și în procesul de despăgubiri deschis în Statele Unite. Se estimează că sumele plătite pentru apărarea sa juridică se ridică la valori de ordinul milioanelor de dolari.

Încearcă să recupereze 10 milioane de euro

Simona încearcă acum să își refacă averea. Sportiva mizează pe procesul intentat companiei Quantum Nutrition Inc., producătorul suplimentului pe care l-a consumat și care, potrivit declarațiilor sale, ar fi fost contaminat cu substanța interzisă roxadustat. În cadrul acțiunii, Halep cere despăgubiri în valoare de 10 milioane de dolari.

Fosta jucătoare de tenis afirmă că a fost tratată incorect de Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA), susținând că instituția ar fi aplicat un dublu standard în cazul ei, comparativ cu modul în care au fost judecați alți sportivi de top, precum Jannik Sinner sau Iga Świątek.

„Stau și încerc să înțeleg, dar îmi este realmente imposibil să înțeleg așa ceva. Stau și mă întreb, de ce o așa mare diferență de tratament și judecata? Nu găsesc și nici nu cred că poate exista un răspuns logic. Nu poate fi decât rea voință din partea ITIA, organizația care a făcut absolut totul să mă distrugă în ciuda evidentei. S-a dorit foarte tare să mi se distrugă ultimii ani din cariera, s-a dorit ceva ce niciodată nu mi-aș fi putut imagina că se poate dori!”, a afirmat Simona.