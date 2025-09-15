Video Gimnastică artistică: Sabrina Maneca Voinea, medaliată cu aur la sol, la Cupa Mondială de la Paris

Sportiva română Sabrina Maneca Voinea a câștigat medalia de aur în finala de la sol, duminică, la Cupa Mondială de gimnastică artistică de la Paris.

Sabrina Maneca Voinea, care avusese cea mai mare notă și în calificări, 13,633, s-a impus cu 13,800 puncte.

Medalia de argint i-a revenit rusoaicei Angelina Melnikova, cu 13,400 puncte, iar medalia de bronz a fost obținută de finlandeza Kaia Tanskanen, cu 13,366 puncte.

La competiție au mai participat Miruna Botez și Bianca Vișovan, dar acestea nu au reușit să se califice în vreo finală.

Echipa a fost însoțită de antrenorii Camelia Voinea, Carmen Traicu și Ciprian Crețu, de arbitra Ana Iordache și de kinetoterapeutul Răzvan Spirescu.