Un pas greșit a ruinat-o. Sabrina Voinea a căzut de pe bârnă în finala Campionatului Mondial. Speră la aur în proba de sol

Sabrina Voinea nu a început așa cum spera ultima zi a Campionatelor Mondiale de gimnastică de la Jakarta, competiție în care își propusese să obțină două medalii.

Gimnasta de 18 ani s-a clasat doar pe locul 7 în finala de la bârnă, una dintre cele mai spectaculoase probe, și își îndreaptă acum atenția spre exercițiul la sol, unde pornește ca favorită principală. În finala de la sol va concura și Denisa Golgotă, care are și ea șanse bune să obțină un rezultat remarcabil.

După o evoluție foarte bună în calificări, unde a primit a doua notă (13.833), fiind depășită doar de chinezoaica Qingying Zhang (14.333) și la egalitate de punctaj cu braziliana Flavia Saraiva (13.833, dar cu o execuție mai curată), Sabrina a intrat în arena din Jakarta plină de încredere și determinare.

A căzut de pe bârnă

Totuși, emoțiile au fost mari, mai ales că a evoluat a șaptea în ordine și presiunea rezultatelor bune ale celorlalte gimnaste a fost uriașă.

Din păcate, deși exercițiul ei a fost extrem de complex, o greșeală i-a fost fatală. A căzut de pe „bârna emoțiilor”. Pentru această evoluție, Sabrina a primit nota 12.533, ocupând în final locul 7.

Clasamentul în finala de la bârnă, de la Campioantele Mondiale de gimnastică

1. Zhang Qingying (China) - 15.166

2. Kaylia Nemour (Algeria) - 14.300

3. Sugihara Aiko (Japonia) - 14.166

4. Flavia Saraiva (Brazilia) - 13.900

5. Elisabeth Black (Canada) - 13.600

6. Amanda Yap (Singapore) - 13.333

7. Sabrina Voinea (România) - 12.533

8. Dulcy Kaylor (SUA) - 11.800

Sabrina Voinea şi Denisa Golgotă luptă, în continuare, pentru medalii la sol

Sabrina Voinea va reveni pe podiumul de concurs de la Jakarta în jumătate de oră, pentru finala la sol, programată la ora 12:30.

Gimnasta noastră a fost cea mai bună la acestă probă în rundele de calificare, obținând o notă excelentă, 13.666, iar solul este, de altfel, și proba ei preferată. Rezultatele de joi au demonstrat că nicio adversară nu a reușit să atingă un nivel similar.

Mai exact, cinci dintre cele șapte concurente care vor participa alături de Sabrina în finala de la sol au evoluat recent în finala de la individual compus, însă niciuna nu a înregistrat o notă mai mare decât a româncei în calificări.