România caută selecționer. Mircea Lucescu s-ar da la o parte doar pentru a-i face loc lui Gică Hagi

Fără speranțe de calificare directă la Campionatul Mondial de fotbal, Mircea Lucescu ia în calcul să-i lase locul lui Gică Hagi.

Naționala de fotbal a României ar putea avea alt selecționer luna viitoare, când sunt programate două meciuri, amicalul cu Moldova (9 octombrie) și, la trei zile distanță, partida oficială cu Austria. Cum ambele jocuri sunt pe teren propriu, presiunea pe actualul selecționer va fi una uriașă, în condițiile în care este deja contestat puternic pe rețelele de socializare. Viitorul incert naționalei, cu perspectiva unui baraj în luna martie, ar putea aduce o schimbare pe banca tricolorilor. Cum actuala campanie este compromisă, noul selecționer ar avea timp să-și facă strategia pentru duelul din primăvară. Când se vorbește despre noul antrenor, toate drumurile duc la Gică Hagi (60 de ani), care și-a luat un an sabatic și a rămas doar patron la Farul.

Negocieri au mai fost

„Regele” a mai fost în negocieri cu FRF, și cu actuala, dar și cu fosta conducere. În 2011, Hagi a ieșit de la tratativele cu Mircea Sandu (72 de ani) expunându-și motto-ul carierei: „Am decis să nu mai iau o decizie de pe drum, când lucrurile sunt începute. Nu doresc asta”. O echipă aflată pe drum este acum naționala. Apoi, l-a refuzat pe Răzvan Burleanu (41 de ani) spunând că este prea implicat la Viitorul/Farul. Nu mai este cazul acum. În discuțiile publice de după jocul cu Cipru, 2-2, Mircea Lucescu a menționat că este dispus să se dea la o parte numai pentru a-i face loc lui Gică Hagi, căruia îi poartă un respect aparte: „Dacă poate să vină Gică Hagi, cu cea mai mare plăcere mă dau la o parte. Dacă are această dorință, această ambiție, m-aș da la o parte foarte ușor pentru el. Niciun fel de problemă”. Apoi, l-a avertizat: „Gică trebuie să calculeze că nu are voie să facă vreo greșeală. Eu pot să mai fac, dar el nu mai are voie să mai facă. E un moment de schimbare de generații. Să nu credeți că lucrurile sunt simple”. Hagi încă nu s-a pronunțat dacă vrea la națională în acest moment. Și nici dacă ar dori să lucreze avându-l pe Lucescu director tehnic.

Val de contestări

Rezultatul din Cipru a deschis discuții despre succesiunea la „tronul” naționalei. Mircea Lucescu părea îndârjit să rămână, dar reacția spectatorilor la cele două partide din octombrie l-ar putea alunga. Oricum, creditul publicului pentru „Il Luce” pare pe terminate. El socotește că plecarea în acest moment ar fi un eșec. Jocul echipei este jalnic, sub cel din mandatul lui Edy, cel pe care a găsit de cuviință să-l critice după ce a preluat naționala. Mircea Lucescu dă impresia ccă ține cu dinții de scaun, socotind că plecarea ar fi un eșec. Pe contul de Facebook al echipei naționalei, la postarea dedicată remizei de la Nicosia, suporterii îi cer în cor demisia lui „Il Luce”, poreclit „Mircea cel Bătrân”, dar și plecarea șefilor de la „Casa Fotbalului”, în frunte cu Răzvan Burleanu. Tehnicianul, învățat cu contestări puternice de la Dinamo Kiev, nu dorește să renunțe, fiindcă, orgolios, nu îi place să se recunoască învins. Oamenii îi solicită însă la unison să plece, reproșându-i-se schimbările haotice din meciul cu Cipru.

Hagi, cerut de public

Într-o discuție cu prietenul său, Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor, Mircea Lucescu a spus: „Dacă există o variantă viabilă, eu mă dau la o parte. Nu vreau să țin de scaun, dar nici nu sunt laș. Cât timp mai sunt șanse de calificare, pentru ocuparea locului 2 din grupă sau la barajul din Liga Națiunilor, sunt dispus să lupt până la capăt. De altfel, nimeni din conducerea Federației nu mi-a sugerat că ar fi cazul sa demisionez”. Cu 3 meciuri rămase din grupă, România e pe 3, cu 7 puncte, la 5 în spatele Austriei și Bosniei. Austriecii au jucat doar 4 meciuri. Se pare că reputatului tehnician i se pregătește o atmosferă ostilă la jocul cu Austria, de pe 12 octombrie, de pe „Arena Națională”. Lucescu a plecat în precedentul mandat la națională după o victorie cu Austria. Suporterii îl cer la unison pe banca tricolorilor Gică Hagi, care este liber de contract după plecarea de la Farul Constanța. În trecutul recent, el a refuzat FRF motivând că are treabă la echipa de club. Acum, treaba respectivă nu mai poate fi invocată la eventuale negocieri. Dacă ar veni la națională, „Regele” are șansa să lucreze din nou cu fiul său, Ianis (26 de ani), proaspăt transferat la formația turcă Alanyaspor, la fel ca în perioada Viitorul, unde „Prințul” a primit repede banderola de căpitan de la tatăl său.

„Regele” are o revanșă de luat

Ca selecționer, Hagi a susținut un meci de baraj cu naționala, în 2001, cu Slovenia, ratând calificarea la Cupa Mondială din 2002, din Coreea de Sud și Japonia. A demisionat după ce a invocat faptul că a fost lăsat singur de conducerea federației de la acel moment, în frunte cu fostul președinte Mircea Sandu. În martie 2026, tricolorii ar urma să suțină un alt baraj de calificare la turneul final suprem, competiție de la care naționala absentează din 1998 încoace, pe când Hagi o conducea din teren. Alte nume vehiculate de suporteri pe Facebook pentru națională sunt Cristian Chivu (44 de ani), aflat sub contract cu Inter Milan, și Dan Petrescu (57 de ani), liber după despărțirea de CFR Cluj.

Spovedania selecționerului: „Am greșit”

La scurt timp după meciul cu Cipru, Mircea Lucescu a recunoscut că a greșit că a trimis același prim 11. Deși, imediat după joc, a spus că a făcut tot ce a depins de el pentru a avea succes. A rămas o nebuloasă faptul că la Nicosia a folosit același prim 11 în amicalul falimentar cu Canada, 0-3. „Il Luce” a dezvăluit că totul a fost făcut din sentimentalism față de jucătorii care au dus România la Campionatul European din Germania. „În momentul în care am pus amicalul cu Canada, noi nu știam nimic despre ei. Nu știam că au atâția jucători din Europa. M-am gândit să joc cu echipa a doua, dar apoi m-am gândit că nu ne-am mai văzut de trei luni. Am zis că trebuie să le dau o șansă băieților care au jucat la Campionatul European, care au schimbat echipele în această vară și au devenit titulari. Regret că am fost prea sentimental și nu am putut să iau niște decizii. Poate atunci ar fi trebuit să revin și să fac o echipă pentru acest meci și alta pentru meciul cu Cipru. Ăștia suntem noi, nu intrăm la o bătaie directă. Noi suntem mai inteligenți, avem o calitate tehnică, eram considerați brazilienii europeni înainte. Este o schimbare de generație, se vede asta. Eu am fost sentimental și am considerat că jucătorii care ne-au dus la EURO pot să ne ducă la Campionatul Mondial. Din păcate, a intervenit o situație în care mulți dintre ei s-au accidentat și n-au mai jucat. Poate că ar fi trebuit să fac altfel, să bag altă echipă cu Canada și alta cu Cipru. Sunt de acord, am greșit. Din sentimentalism. În momentul ăla nu se rezolva, trebuia să intre ceva cu personalitate”, a admis Mircea Lucescu.

„Lucescu e ca Messi”

Gigi Becali (67 de ani) l-a constestat cu blândețe pe Mircea Lucescu. „Părerea mea: are o vârstă, îl iubim, îl respectăm și trebuie să se lase cu demnitate, să îl iubim în continuare. Și acum nu vorbim lucruri rele despre el. Nu comentăm că e Lucescu. El să fie demn cum a fost toată viața până la 80 de ani. Să spună. Așa ar trebui să facă, părerea mea. Eu nu îi cer demisia lui Lucescu. Nu îmi permit. Nu am calitate de așa ceva la fotbal. Normal, cel care e cel mai bun antrenor al nostru, la ora asta liber de contract și care poate să vină, e Gică Hagi. Mai e și Olăroiu, care a demonstrat, dar el nu poate să vină. Singurul e Gică. El cunoaște toți jucătorii. El a făcut din rahat bici. A luat campionatul de două ori cu Farul. E ceva din domeniul fantasticului. Nu vreau să zic mai mult din respect pentru Lucescu. Când e vorba de Lucescu trebuie să ne mai estompăm părerea. Nu mai ai respect pentru un om care până la 80 de ani a făcut ceva în toată lumea? Toate performanțele pe care le-a avut... Când ai o vârstă... e totul până la o vârstă. El arată tânăr. Arată de 60 de ani, nu de 80. Nu vreau să spun mai multe. Pe Lucescu eu cred că trebuie să îl privim cum e Messi în fotbal. Că au mai fost Maradona, Pelé, Neymar. Dar Messi nu se mai naște. Poate Yamal, dacă duce o viață sportivă… Așa e și Lucescu. Ca Lucescu nu mai există vreun antrenor român. Nu a fost niciunul ca el. A făcut performanță în toată Europa. Nu s-a născut unul ca el până acum. E numărul 1. Vrem să rămână numărul 1. Să nu i se pună o pată”, a declarat Becali, potrivit fanatik.

De ce nu i-a folosit pe Baiaram și pe Mitriță

Mircea Lucescu i-a explicat lui Gigi Becali și, prin intermediul dialogului public, fanilor naționalei motivele pentru care i-a ignorat pe Ștefan Baiaram (22 de ani) și pe Alexandru Mitriță (30 de ani), socotiți în mare formă la Universitatea Craiova și de la Zhejiang Professional F.C. (China), la meciul cu Cipru. Dacă despre Baiaram a spus că nu era copt pentru un astfel de test, lui Mitriță îi reproșează faptul că este dezordonat tactic și că nu face faza defensivă. „În legătură cu Baiaram, am discutat cu el și îl văd un component al echipei naționale pe o perioadă foarte lungă. Și a înțeles și el. Problema e că îl văd tot timpul legat la genunchi. Era greu să pui presiune pe un jucător tânăr într-un astfel de meci decisiv. El nici măcar la Campionatul European de tineret nu a fost. Dar e un jucător senzațional. Îmi place enorm de mult. Legat de Mitriță... Mitriță ia ochii. Dacă faci o judecată de estetică, ia ochii. Pentru că e un jucător foarte tehnic și care poate aduce în joc momente importante. Dar trebuie să vedem și partea cealaltă. În care aleargă foarte puțin. Fotbalul nu se joacă doar cu mingea. Un jucător cu mingea are doar două minute pe meci”, a spus „Il Luce”.

Edy a interzis jocurile video

Căderea abisală din jocul naționalei și lipsa rezultatelor sunt puse pe seama debandadei de la lot, unde selecționerul ar fi renunțat, scrie Gsp, la regulamentul strict care funcționa în mandatul înaintașului său. Pe timpul lui Edy Iordănescu (47 de ani), jucătorii aveau o serie de restricții. Cine încălca regulile plătea amenzi care mergeau până la 1.000 de euro sau se putea merge până la excluderea din lot (cazul lui Andrei Ivan). Odată cu venirea lui Mircea Lucescu, întregul set de reguli instituit de Iordănescu jr. a fost anulat. Interesantă este o restricție prevăzută de Edy. „În perioada de odihnă sunt interzise jocurile video, în caz contrar se sancționează cu 300 euro”, suna un punct din Regulamentul de Ordine Interioară (ROI). Puțini știu că, pe când era legitimat la Rocar București (2001), adus să fie la număr de antrenorul Dumitru Dumitriu, fost secund al tatăului său la națională la Mondialul american, Edward, care nu era om de bază la fost formație din Drumul Găzarului, era surprins deseori jucându-se pe playstation în cantonament.