Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
Acuze de debandadă la națională, cu fumuri de țigară. Cum se apără federația lui Burleanu

Publicat:
Ultima actualizare:

FRF se războiește cu presa, după ce în ultimele zile au apărut informații care îl vizează direct pe Mircea Luccescu (80 de ani), despre care s-a spus că a adormit la masaj și a întârziat la un antrenament. S-a scris că selecționerul este permisiv cu fotbaliștii naționalei, care în cantonament beau cafele și fumează ca la birtul din colțul străzii.

Naționala are o perioadă fără rezultate
Naționala are o perioadă fără rezultate

Iată precizările FRF:

„Staff-ul echipei naționale dorește să facă următoarele clarificări, ca urmare a materialelor apărute în spațiul public în ultimele două zile.

Regretăm și privim cu dezamăgire reapariția unor practici vechi, precum publicarea de știri false „pe surse”, unele inventate în totalitate, altele bazate exclusiv pe supoziții. În cursul zilei de ieri, zi în care tricolorii urmau să joace o partidă foarte importantă în preliminariile pentru Campionatul Mondial, au circulat două informații eronate, pe care le dezmințim categoric.

Selecționerul Mircea Lucescu NU a plecat din cantonament pentru o ședință de masaj, revenind cu greu la Mogoșoaia, ceea ce a dus la întârzierea unei ședințe de pregătire, așa cum a relatat iAM Sport și au preluat ulterior și alte instituții media. Toate antrenamentele s-au desfășurat conform programului stabilit cu două săptămâni înainte de reunire. Așadar, îl rugăm pe jurnalistul care a lansat această știre să își reconsidere sursa pentru că nu credem că e vorba de o invenție pură, fiind vorba de ceva ce depășește limita imaginației, motivul întârzierii invocat în știre fiind unul atât de ieșit din comun încât e și ciudat că e necesar să negăm un astfel de episod. Domnul Mircea Lucescu este un profesionist desăvârșit în orice privință și își respectă meseria pe care o practică de 46 de ani, la cel mai înalt nivel și cu performanțe extraordinare în fotbalul internațional!

Alex Mitriță nu a părăsit grupul de jucători după ce ar fi aflat formula de start pentru partida cu Cipru. Această informație, publicată de ProSport, este de asemenea complet falsă. Alex a infirmat și el știrea după meciul de aseară, de la Nicosia.

Azi, a doua zi după meci, pe site-ul GSP.ro s-au publicat informații false, îmbrăcate în haina „dezvăluiri incredibile”. „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”, susține site-ul menționat. Da, uneori jucătorii se tund în cantonament, dar se întâmplă în intervale dedicate, pe timpul lor de relaxare, fără a impacta pregătirea. Așa s-a întâmplat inclusiv în Germania, la EURO 2024. Acest lucru se știe, nu e nimic nou. Și totuși care e caterinca? Dar maimuțăreala? „Jucătorii stau la cafele pe băncuța din fața hotelului, alții fumează pe balcon, unii se joacă pe PlayStation”. Acestea sunt “dezvăluirile incredibile” cu care se mândrește Gazeta Sporturilor. În primul rând, niciun jucător de la echipa națională convocat la această acțiune nu fumează. Referitor la cafea, băncuțe și PlayStation, jucătorii au și timp liber în cantonament, timp de relaxare, iar orice alt comentariu ar fi mai absurd decât interpretarea jurnalistului care semnează materialul.

Înțelegem dezamăgirea generată de rezultatele meciurilor cu Canada și Cipru, noi și jucătorii o simțim cel mai mult, însă încercarea de a forța senzaționalul prin publicarea unor informații neverificate nu onorează jurnalismul sportiv și impactează negativ atmosfera de la Echipa Națională. Facem apel la reprezentanții mass-media să respecte principiile deontologiei și să transmită publicului doar informații verificate. Măcar din două surse.

Dragi jurnaliști, dragi suporteri, profesionalismul, seriozitatea și dorința de reușită ale jucătorilor noștri nu pot fi puse la îndoială. Ei își doresc mai mult decât oricine să aibă succes, pentru că visul oricăruia a fost să îmbrace tricoul Echipei Naționale, să își reprezinte țara, și este vorba despre munca și cariera lor. Așa cum în 2022 am trecut printr-o perioadă nefastă în ceea ce privește rezultatele, iar un an mai târziu am reușit calificarea la EURO 2024, avem încredere că și acum echipa are puterea să întoarcă roata în favoarea noastră. Dar avem nevoie și de susținerea tuturor, pentru că doar împreună putem obține rezultatele pe care ni le dorim cu toții.

Staff-ul Echipei Naționale de Fotbal a României”.

Sport

