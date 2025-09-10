Cum explică Mircea Lucescu nefolosirea lui Baiaram și a lui Mitriță: „Ia ochii, dar aleargă foarte puțin”

Mircea Lucescu (80 de ani) i-a explicat lui Gigi Becali (67 de ani) și, prin intermediul dialogului public, fanilor naționalei motivele pentru care i-a ignorat pe Ștefan Baiaram (22 de ani) și pe Alexandru Mitriță (30 de ani), socotiți în mare formă la Universitatea Craiova și de la Zhejiang Professional F.C. (China), la meciul cu Cipru, scor 2-2. Selecționerul a început meciul de la Nicosia cu formula care a capotat în amicalul cu Canada, scor 0-3.

Dacă despre Baiaram a spus că nu era copt pentru un astfel de test, lui Mitriță îi reproșează faptul că este dezordonat tactic și că nu face faza defensivă.

„Și eu regret acum, după ce s-a terminat cum s-a terminat, pentru că am crezut foarte tare într-un grup care a dus echipa națională la Campionatul European.

În legătură cu Baiaram, am discutat cu el și îl văd un component al echipei naționale pe o perioadă foarte lungă. Și a înțeles și el. Problema e că îl văd tot timpul legat la genunchi. Era greu să pui presiune pe un jucător tânăr într-un astfel de meci decisiv. El nici măcar la Campionatul European de tineret nu a fost. Dar e un jucător senzațional. Îmi place enorm de mult.

Legat de Mitriță... Mitriță ia ochii. Dacă faci o judecată de estetică, ia ochii. Pentru că e un jucător foarte tehnic și care poate aduce în joc momente importante. Dar trebuie să vedem și partea cealaltă. În care aleargă foarte puțin. Fotbalul nu se joacă doar cu mingea. Un jucător cu mingea are doar 2 minute pe meci”, a spus „Il Luce”.