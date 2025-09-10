Pe cine vor suporterii la cârma naționalei de fotbal. Val de contestări la adresa lui „Mircea cel Bătrân”

Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) nu renunță la frâiele echipei naționalei nici după rușinea de la Nicosia, 2-2 cu Cipru, a anunțat astăzi directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță (71 de ani), la o zi după ce tricolorii și-au compromis șansele de la merge la Campionatul Mondial din 2026 direct, de pe urma preliminariilor.

Pe contul de Facebook al echipei naționalei, la postarea dedicată remizei de la Nicosia, suporterii îi cer în cor demisia lui „Il Luce”, poreclit „Mircea cel Bătrân”, dar și plecarea șefilor de la „Casa Fotbalului”, în frunte cu Răzvan Burleanu (41 de ani), dispărut după meciul cu Cipru.

Tehnicianul, învățat cu contestări puternice de la Dinamo Kiev, nu dorește să renunțe, fiindcă, orgolios, nu îi place să se recunoască învins.

Oamenii îi solicită însă la unison să plece, reproșându-i-se schimbările haotice (faptul că l-a adus din China pe Mitriță, dar nu i-a oferit șansa să joace deloc, este una dintre ele).

Se pare că reputatului tehnician i se pregătește o atmosferă ostilă la jocul cu Austria, de pe 12 octombrie, de pe „Arena Națională”. Lucescu a plecat în trecut de la națională după o victorie cu Austria.

Suporterii îl cer la unison pe banca tricolorilor Gică Hagi (60 de ani), care este liber de contract după plecarea de la Farul Constanța. În trecutul recent, el a refuzat FRF motivând că are treabă la echipa de club. Acum, treaba respectivă nu mai poate fi invocată la eventuale negocieri.

Dacă ar veni la națională, „Regele” are șansa să lucreze din nou cu fiul său, Ianis (26 de ani), proaspăt transferat la formația turcă Alanyaspor, la fel ca în perioada Viitorul, unde „Prințul” a primit repede banderola de căpitan de a tatăl său.

Ca selecționer, Hagi a susținut un meci de baraj cu naționala, în 2001, cu Slovenia, ratând calificarea la Cupa Mondială din 2002, din Coreea de Sud și Japonia. A demisionat după ce a invicat că a fost lăsat singur de conducerea federației de la acel moment, în frunte cu fostul președinte Mircea Sandu (72 de ani).

În martie 2026, tricolorii ar urma să suțină un alt baraj de calificare la turneul final suprem, competiție de la care naționala absentează din 1998 încoace, pe când Hagi o conducea din teren.

Alte nume vehiculate de suporteri pe Facebook pentru națională sunt Cristian Chivu (44 de ani), aflat sub contract cu Inter Milan, și Dan Petrescu (57 de ani), liber după despărțirea de CFR Cluj.