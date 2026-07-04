Rică Răducanu, internat de urgență după un accident grav pe litoral. Lovit la cap, cu umărul dislocat și două coaste rupte: „Nu sunt bine!”

Rică Răducanu, fostul mare portar al Rapidului, a ajuns de urgență la spital după un accident suferit pe litoral. În vârstă de 80 de ani, acesta se afla la mare, unde obișnuiește să își petreacă verile, în momentul în care a căzut pe scări.

În urma incidentului, fostul internațional a suferit mai multe traumatisme. Potrivit declarațiilor sale, s-a ales cu răni la nivelul capului, o luxație la umăr și două coaste fracturate.

„Am două coaste rupte, umărul dislocat!”

În prezent, Rică Răducanu este internat la Spitalul Municipal Mangalia, unde se află sub supraveghere medicală, acuzând și dificultăți de respirație.

„Nu sunt bine, sunt în spital, am căzut pe scări. Mi-am rupt două coaste, mi-am rupt umărul. Eram în papuci. Am două coaste rupte, umărul dislocat. Și la cap m-am lovit, respir greu. Au oamenii aici grijă de mine, mă iubesc, dar nu mi-e bine. Îmi pare rău că nu mai prea pot vorbi, sper să fiu bine, numai de asta nu aveam nevoie!”, a transmis Rică Răducanu, potrivit celor de la Golazo.

De-a lungul carierei sale, Rică Răducanu a evoluat pentru mai multe echipe importante din fotbalul românesc, printre care Victoria MIBC București, Flacăra Roșie București, Rapid, Sportul, Steaua, FCM Reșița și Rocar.

Cele mai importante performanțe le-a obținut în tricoul Rapidului, alături de care a câștigat un titlu de campion și două Cupe ale României. În palmaresul său figurează și un alt trofeu al Cupei României, cucerit în perioada petrecută la Steaua.