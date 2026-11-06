Revenirea Rusiei în hocheiul internațional provoacă revoltă. Șase țări amenință cu boicotul, sponsorii se retrag

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a luat act de protestele stârnite de hotărârea sa în favoarea revenirii Rusiei în competiţiile internaţionale de hochei pe gheaţă. Totodată, Vladimir Putin a criticat dur ţările care se opun revenirii Rusiei în sportul internaţional.

Pentru multe echipe de hochei o victorie în fața Rusiei a fost extrem de importantă Foto: EPAImages

La sfârșitul lunii octombrie, TAS a admis apelul făcut de Federaţia Rusă de Hochei pe Gheaţă (RIHF) împotriva deciziei Federaţiei Internaţionale de Hochei pe Gheaţă (IIHF) de a interzice echipelor sale participarea la competiţii în timpul anului competițional 2026/2027. „TAS doreşte să reitereze faptul că, în calitate de instituţie independentă de arbitraj sportiv, pronunţă decizii pe baza fondului juridic al unei contestaţii şi exclusiv pe baza argumentelor şi probelor prezentate de părţi", s-a specificat într-un comunicat.

TAS a constatat că IIHF nu a prezentat suficiente dovezi pentru a stabili îndeplinirea cerinţelor legale necesare excluderii Rusiei. „Consecinţele organizaţionale ale acestei decizii... nu au fost nici susţinute de dovezi suficiente, nici urmărite de IIHF pe parcursul procedurilor.” TAS a precizat, totodată, că nu poate impune măsuri care nu au fost solicitate de părţi, adăugând că RIHF şi IIHF erau la curent cu chestiunile juridice care urmau să fie discutate, precum şi cu consecinţele admiterii sau respingerii apelului.

Federaţia Internaţionale de Hochei pe Gheaţă şi-a exprimat dezamăgirea în urma deciziei TAS, susţinând că hotărârile sale au fost necesare pentru a proteja siguranţa şi securitatea tuturor participanţilor, precum şi pentru a garanta integritatea competiţiei sale. Decizia TAS a stârnit reacţii adverse puternice, iar IIHF a menționat că îşi menţine dezacordul faţă de această hotărâre, avertizând asupra unor „provocări practice şi sportive semnificative".

Mai mulți sponsori au amenințat cu retragerea

Ţări precum Norvegia, Danemarca, Suedia, Finlanda, Letonia şi Cehia au declarat că vor refuza să permită echipelor reprezentative să joace împotriva Rusiei.

Prim-ministrul canadian Mark Carney a afirmat că Rusiei şi Belarusului li se va interzice participarea la Campionatul Mondial de juniori din Alberta, în timp ce oraşul finlandez Turku a ameninţat că va renunţa la găzduirea Campionatului Mondial de juniori din 2028.

Pe de altă paerte, sponsori şi parteneri comerciali, printre care AJ Products, Nokian Tyres şi Strauss, au anunțat că îşi vor înceta implicarea dacă Rusia va participa la turnee. Producătorul ceh de automobile Skoda a indicat că îşi va reevalua implicarea în Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă dacă echipa naţională a Rusiei va participa.

Vladimir Putin vorbește de încălcarea legii

Pe de altă parte, Vladimir Putin a avut o reacție dură la adresa ţărilor care se opun revenirii Rusiei în sportul internaţional. Acesta a subliniat că atât Comitetul Internaţional Olimpic (CIO), cât și federaţiile sportive şi Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) au luat decizii în favoarea reintegrării sportivilor ruşi, însă „unele ţări (...) continuă să aplice restricţii care sunt mai degrabă politice decât juridice. Este o încălcare flagrantă a legii şi a hotărârilor judecătoreşti şi, prin extensie, a instituţiilor democratice însele", a declarat preşedintele Rusiei, fără a nominaliza direct ţările în cauză.

În urma ridicării suspendării Comitetului Olimpic Rus de către CIO, în iulie, precum şi a deciziilor favorabile din partea mai multor federaţii internaţionale, 13 sportivi ruşi participă la Jocurile Olimpice ale Tineretului, care se desfăşoară la Dakar, în Senegal, până pe 13 noiembrie.

Aceasta este prima competiţie olimpică, după 2022, la care sportivii ruși pot concura sub culorile, drapelul şi imnul Rusiei.