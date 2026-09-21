 ACSHC Fenestela 68 a câștigat în fața Stelei, Berceni Arena a primit numele unui sportiv legendar | adevarul.ro
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ACSHC Fenestela 68 a câștigat în fața Stelei, Berceni Arena a primit numele unui sportiv legendar

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A debutat ediția 2026/2027 a Campionatului Național de hochei pe gheață. Într-un meci disputat pe Arena Berceni, cea care poartă din weekend numele lui Foru Tureanu, ACSHC Fenestela 68 s-a impus cu 6-4 (1-3, 3-1, 2-0) în fața Stelei după ce a fost condusă cu 4-1.

Steaua a condus cu 4-1, însă a pierdut (4-6) partida cu Fenestela
Steaua a condus cu 4-1, însă a pierdut (4-6) partida cu Fenestela Foto: Marian Burlacu

Pentru învingători au punctat Daniel Kuliaș (3), Oliver Gecse, Tamas Ilyes și Zoltan Roth, iar pentru bucureșteni au înscris Gabor Buda (2), Raul Jakob și Szabolcs Hildebrand.

În aceeași zi, CSM Corona Brașov a dispus de ACS Sapientia U23 cu 6-1 (1-1, 3-0, 2-0), pe Patinoarul Olimpic din Brașov. Daniel Istvan Koger (2), Richard Rokaly Boldizsar (2), Tamas Reszegh și Mathias Haaranen au marcat golurile gazdelor, după ce Sapientia a deschis scorul prin canadianul Lee Chiang.

În primul meci al acestei ediții, vineri, 18 septembrie, Fenestela s-a impus cu 4-3 la Brașov, în fața Coronei. ACSHC Fenestela 68 conduce în clasament, cu 5 puncte (2 meciuri), urmată de Corona, 4 puncte (2m).

În weekend, Centrul Sportiv Berceni Arena a fost redenumit în Patinoarul „Doru Tureanu”. Anunțul a fost făcut în cadrul unei ceremonii care a avut loc la arena din Sectorul 4 al Capitalei, cu acest prilej debutând și ediția 2026 a Săptămânii Europene a Sportului.

La ceremonia de pe Patinoarul „Doru Tureanu” a participat familia acestuia
La ceremonia de pe Patinoarul „Doru Tureanu” a participat familia acestuia Foto: FRHG

Nagy Attila Ferenc, președntele Federației Române de Hochei pe Gheață, a spus cu prilejul ceremoniei: „Doru Tureanu s-a contopit cu numărul șase. L-a purtat atât la echipa de club, cât și la națională. A câștigat șase titluri de campion al României. În 1976, la prima sa prezență la Jocurile Olimpice, în șase partide a marcat șase goluri și a reușit șase pase de gol. Acum, acest patinoar îi poartă numele începând cu anul 2026. Fie ca „Marele Șesar” să vegheze drumul celor care își propun să îi calce pe urme și se șlefuiesc pe gheața acestui patinoar. Ne dorim ca numele lui să aducă un imbold pentru multe generații de viitori hocheiști! În numele Federației Române de Hochei pe Gheață, mulțumim tuturor celor care au ales „Doru Tureanu” pentru numele acestei arene. Felicităm conducerea Sectorului 4, Consiliul Local și personal pe domnul primar Daniel Băluță, pentru alegerea făcută! Să fie într-un ceas bun!”.

La eveniment au luat parte membri ai familiei legendarului hocheist, precum fiul, fiica sau sora sa, reprezentanți ai autorităților publice și ai lumii sportului, foști colegi, prieteni și mari sportivi, între ei și Eduard Pană, celălalt roman care face parte din Hall of Fame.

Doru Tureanu (1954-2014) a fost component al echipei CS Dinamo București 11 ani, contribuind la câștigarea a șase campionate cu această echipă (1971, 1972, 1973, 1976, 1979 și 1981). Cu echipa de hochei pe gheață a României a luat parte la 17 ediții ale Campionatului Mondiale (1971–1987) și la Jocurile Olimpice de iarnă, în 1976 și 1980.

La JO din 1976, Tureanu a marcat 6 goluri și a dat 6 pase de gol în numai 6 meciuri. La JO din 1980 a marcat 5 goluri și a dat 2 pase de gol în 5 meciuri. După ediția din 1976, a primit oferta de ajuca pentru Montreal Canadiens din NHL, însă a refuzat pentru a sta în București cu mama lui bolnavă. Trei ani mai târziu, canadienii și-au trimis reprezentanți la București pentru a încerca să semneze cu el un contract, dar Securitatea a aflat și a blocat plecarea.

Doru Tureanu a fost inclus în IIHF Hall of Fame în 2011
Doru Tureanu a fost inclus în IIHF Hall of Fame în 2011 Foto: FRHG

Doru Tureanu a fost inclus în IIHF Hall of Fame într-o ceremonie care a avut loc la Bratislava (Slovacia), în 15 mai 2011. Este al doilea român inclus în IIHF Hall of Fame după colegul său de la Dinamo, Eduard Pană.

Legendarul sportiv a murit în 11 martie 2014 la Spitalul Colentina, după ce a suferit o comoție cerebrală.

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