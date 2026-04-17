search
Vineri, 17 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Reghecampf și-a făcut un nume printre africani. Vrea „să le facă vânt” sudanezilor pentru un contract de 1 milion de dolari

0
0
Publicat:

După experiența actuală din Sudan, unde a petrecut un sezon cu suișuri și coborâșuri pe banca lui Al-Hilal Omdurman, Laurențiu Reghecampf ar putea face următorul pas în carieră, chiar în această vară. Tehnicianul român are șansa să ajungă într-un campionat mai competitiv din nordul Africii.

Laurențiu Reghecampf Foto/Arhiva Adevărul
Perioada petrecută anterior în Tunisia i-a deschis uși importante pe continent, iar rezultatele pozitive obținute acolo i-au crescut considerabil reputația. Acest lucru s-a văzut și în vara trecută, când nu a dus lipsă de oferte și a ajuns rapid la Al-Hilal Omdurman, unde bilanțul general a fost unul pozitiv pentru antrenorul român, chiar dacă au mai existat momente de criză.

Ofertă de 1.1 milioane de dolari din Algeria

Acum, Reghecampf ia în calcul o nouă schimbare după expirarea contractului cu sudanezii, valabil până în luna august a acestui an. Motivul este interesul concret venit din Algeria, unde oficialii clubului Chabab Riadhi Belouizdad îl văd drept principala variantă pentru postul de antrenor.

Potrivit informațiilor din presa arabă, discuțiile dintre cele două părți sunt deja în desfășurare și avansează într-o direcție favorabilă. Dacă se va ajunge la un acord, Reghecampf ar urma să preia echipa în această vară, odată cu startul noului sezon.

Românul Reghecampf are contractul de 1,1 milioane de dolari pe masă. Deocamdată, negocierile sunt în privința staffului cu care Reghecampf ar veni în Algeria. El a cerut ca toți oamenii care sunt cu el acum, la Al-Hilal Omdurman, să fie luați și la Belouizdad. E o cerere cu care algerienii n-au fost de acord, în totalitate. Ei vor ca o parte din stafful noului antrenor să fie formată din localnici!”, a notat presa arabă.

A tot amânat prelungirea contractului cu Al Hilal Omdurman

În ciuda semnalelor pozitive pe care le-a transmis pentru prelungirea contractului său, Reghecampf a tot amânat semnarea actelor. Acum, devine clar că el a dorit să aibă opțiunea de a părăsi Al-Hilal Omdurman, în cazul apariției unei oferte mai bune. Șefii lui Al-Hilal i-au făcut toate poftele lui Reghecampf, ultima dovadă fiind demiterea secundului său sudanez, Khaled Bakhit. Chiar și așa, acum riscă să-l piardă pe Reghecampf, în condițiile în care tehnicianul român e tentat să meargă în Algeria!”, a mai dezvăluit presa din Sudan.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

