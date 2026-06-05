Marea Britanie și Franța pregătesc o misiune de deminare în Strâmtoarea Ormuz

Marea Britanie și Franța au finalizat planurile pentru o amplă operațiune internațională de deminare a Strâmtorii Ormuz, unul dintre cele mai importante coridoare maritime ale lumii, în contextul în care Washingtonul și Teheranul încearcă să ajungă la un acord privind reluarea completă a navigației comerciale în zonă.

Potrivit unor informații publicate de Bloomberg, misiunea ar urma să fie lansată la doar câteva zile după încheierea unei înțelegeri între Statele Unite și Iran, obiectivul principal fiind eliminarea minelor marine instalate de Gardienii Revoluției Islamice (IRGC) în apele strâmtorii.

Deși secretarul de stat american Marco Rubio a precizat că Washingtonul nu ia în calcul relaxarea sancțiunilor împotriva Iranului doar în schimbul redeschiderii rutei maritime, securizarea Strâmtorii Ormuz a devenit un dosar separat, tratat cu prioritate de aliații occidentali.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre cele mai importante artere comerciale ale planetei, prin care tranzitează zilnic o parte semnificativă din exporturile mondiale de petrol și gaze naturale. Orice perturbare a traficului naval în zonă are efecte imediate asupra piețelor energetice globale.

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că amenințarea reprezentată de minele maritime iraniene este mai redusă decât se crede, susținând că forțele americane au distrus deja „majoritatea” acestora.

Cu o zi înainte însă, Marco Rubio avertizase în fața senatorilor americani că Iranul a minat porțiuni extinse ale strâmtorii, ceea ce ridică semne de întrebare privind amploarea reală a pericolului pentru transportul comercial internațional.

Trump a afirmat totodată că ruta maritimă ar putea fi redeschisă „imediat” după semnarea unui memorandum de înțelegere între Washington și Teheran privind încetarea ostilităților.

În realitate, negocierile dintre cele două părți rămân blocate. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat joi că nu s-au înregistrat progrese semnificative, acuzând continuarea operațiunilor militare israeliene din sudul Libanului de blocarea procesului diplomatic.

Operațiunea de deminare va reuni aproximativ 15 state

Potrivit surselor citate de Bloomberg, operațiunea de deminare va reuni aproximativ 15 state, care și-au exprimat deja disponibilitatea de a contribui cu personal militar și resurse logistice.

Participarea lor ar urma să înceapă la câteva săptămâni după lansarea misiunii, scopul fiind oferirea unor garanții suplimentare pentru companiile de transport maritim și pentru navele comerciale care traversează zona.

Deși planificarea este aproape finalizată, organizatorii încearcă încă să obțină unele echipamente suplimentare, inclusiv nave de sprijin necesare desfășurării operațiunilor complexe de căutare și neutralizare a minelor.

Londra și Parisul insistă însă că desfășurarea efectivă a forțelor nu va începe înaintea semnării unui acord formal între Statele Unite și Iran. Documentul ar trebui să garanteze libertatea deplină a navigației comerciale și să stabilească un cadru acceptabil pentru prezența navelor militare internaționale în regiune.

Ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper, a confirmat în această săptămână că subiectul a fost discutat direct cu oficialii americani.

În paralel, Marina Regală britanică a trimis la sfârșitul lunii mai nava RFA Lyme Bay din Gibraltar către Orientul Mijlociu. Potrivit autorităților navale britanice, vasul transportă sisteme autonome specializate în detectarea și identificarea minelor marine.

Iranul spune că va curîța singru apele strâmtorii

Iranul a transmis că intenționează să curețe singur apele strâmtorii, însă Londra și Parisul nu consideră că Teheranul dispune de capacitățile tehnice necesare pentru o astfel de operațiune de amploare.

Din acest motiv, cele două puteri europene doresc să coordoneze direct misiunea internațională și să controleze procesul de securizare a unei rute considerate esențiale pentru economia mondială.

Statele Unite nu dispun în prezent în regiune de nave specializate exclusiv în războiul antimină. Totuși, în Oceanul Indian și Golful Persic se află două nave de luptă din clasa Littoral Combat Ship – USS Tulsa și USS Santa Barbara – care pot fi echipate cu module dedicate operațiunilor de deminare.

În paralel, Donald Trump a respins informațiile privind un posibil control comun iraniano-oman asupra navigației prin Strâmtoarea Ormuz, idee vehiculată în cadrul negocierilor privind încetarea conflictului.

Liderul american a subliniat că Ormuzul reprezintă o cale navigabilă internațională și că nicio țară nu ar trebui să exercite control asupra acesteia.

Mai mult, Trump a afirmat că Statele Unite vor continua să „monitorizeze” strâmtoarea, declarație interpretată de unii analiști drept un avertisment adresat inclusiv Omanului, în pofida relațiilor tradițional apropiate dintre Washington și sultanatul din Golful Persic.

În contextul tensiunilor persistente dintre Iran, Israel și Statele Unite, securitatea Strâmtorii Ormuz rămâne una dintre cele mai sensibile probleme geopolitice ale momentului, cu implicații directe asupra comerțului global și a stabilității piețelor energetice.