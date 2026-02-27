search
Vineri, 27 Februarie 2026
Vasile Dâncu, fostul ministru al Apărării, la Interviurile Adevărul, de la ora 14.00

Scandal în Rwanda. Reghechampf contestă meciurile programate în timpul Ramadanului. „Dacă un jucător moare pe teren, cine-i responsabil?”

Publicat:

Laurențiu Reghecampf (50 de ani), antrenorul formației Al Hilal Omdurman, s-a declarat nemulțumit de modul în care a fost stabilit programul meciului de campionat cu Rayon Sport. Tehnicianul a reproșat organizatorilor din Rwanda faptul că partida a fost fixată în plină perioadă a Ramadanului, când jucătorii musulmani postesc zilnic.

Laurențiu Reghecampf Foto/Sportpictures
Laurențiu Reghecampf Foto/Sportpictures

Al Hilal a terminat la egalitate, 1-1, în deplasarea de la Nyanza, însă subiectul principal pentru Reghecampf nu a fost rezultatul, ci ora de start a jocului,15:30. În condițiile în care mulți dintre fotbaliștii săi respectă Ramadanul și nu consumă alimente sau lichide de la răsărit până la apus, antrenorul consideră că programarea a fost neinspirată.

„Mă interesează doar viața jucătorilor mei!”

La conferința de presă de după meci, românul a explicat că lipsa hidratării și a alimentației pe parcursul zilei poate influența randamentul sportivilor, dar și nivelul lor de siguranță pe teren. În opinia sa, astfel de detalii ar trebui luate în calcul atunci când se stabilesc orele de disputare ale partidelor.

„Nu am nimic de spus despre joc. Am comunicat Federației din Rwanda și Ligii Profesioniste că nu suntem pregătiți să jucăm meciuri în timpul zilei deoarece 99% din echipa noastră este formată din musulmani, dar cei care conduc nu au făcut nimic.

Cum poți să joci dacă nu ai băut, nu ai mâncat sau nu ai dormit? Data viitoare nu vom mai juca într-o astfel de situație. Le-am cerut să ne programeze meciurile noaptea, dar nu au făcut nimic. Nu mă interesează nimic altceva în afară de viața jucătorilor mei. Imaginați-vă, dacă un jucător moare pe teren cine va fi responsabil? Acest lucru nu este uman!, a spus Reghecampf, potrivit newtime.co.rw.

În Africa și Orientul Mijlociu se programează meciurile în funcție de Ramadan

Presa locală din Rwanda a remarcat că Laurențiu Reghecampf a efectuat cinci schimbări încă de la începutul reprizei secunde, decizie pe care aceștia au legat-o de oboseala acumulată de jucători și de efortul fizic generat de postul musulman.

Jurnaliștii subliniază, de asemenea, că în prezent niciunul dintre cele două stadioane din țară capabile să găzduiască meciuri nocturne (stadionul Amahoro și stadionul Kigali Pele) nu este disponibil. Al Hilal Omdurman nu poate evolua pe teren propriu, în Sudan, din cauza tensiunilor sociale din țară.

În multe campionate din Africa și Orientul Mijlociu, partidele cu echipe majoritar musulmane sunt adesea programate seara, pentru ca jucătorii să poată întrerupe postul înainte de startul jocului.

