Xi Jinping urmează să viziteze Coreea de Nord pentru prima dată din 2019. China ar putea accepta tacit existența unui stat nord-coreean nuclear

Liderul chinez Xi Jinping va efectua săptămâna viitoare o vizită în Coreea de Nord, potrivit unor surse citate de Bloomberg. Este prima sa deplasare externă din acest an, după întâlnirile recente de la Beijing cu fostul președinte american Donald Trump și cu liderul rus Vladimir Putin.

Agenția oficială chineză Xinhua a anunțat vineri, 5 iunie, că vizita la Phenian va avea loc în perioada 8–9 iunie, la invitația liderului nord-coreean Kim Jong Un. Este prima vizită a lui Xi în Coreea de Nord din 2019.

Deplasarea are loc pe fondul intensificării activității diplomatice a Phenianului și al afișării tot mai vizibile a arsenalului său nuclear în fața comunității internaționale.

În ciuda presiunilor exercitate de-a lungul anilor de Beijing, Coreea de Nord și-a accelerat în ultimii ani programul nuclear și și-a consolidat cooperarea militară cu Rusia, în contextul războiului declanșat după invazia la scară largă a Ucrainei.

În timpul ultimei sale vizite în 2019, Xi Jinping i-a transmis lui Kim Jong Un că există așteptări internaționale privind progrese în negocierile nucleare dintre Phenian și Washington. Donald Trump s-a întâlnit cu liderul nord-coreean de trei ori în primul său mandat, însă discuțiile nu au dus la reducerea programului nuclear nord-coreean.

Semnal către Washington și Moscova privind influența Chinei asupra regimului de la Phenian

În cea mai recentă „carte albă” a Chinei privind neproliferarea nucleară, termenul „denuclearizare” nu mai apare ca obiectiv explicit pentru Peninsula Coreeană, spre deosebire de documentele anterioare. Deși Casa Albă a susținut că Xi și Trump ar fi reafirmat recent obiectivul comun al denuclearizării Coreei de Nord, Beijingul nu a inclus această formulare în propriile comunicări.

Această diferență de abordare a alimentat speculațiile potrivit cărora China ar putea accepta tacit existența unui stat nord-coreean nuclear, în numele stabilității regionale.

Anul trecut, Kim Jong Un a participat la o mare paradă militară la Beijing. În paralel, China și Coreea de Nord – aliați tradiționali – au reluat și consolidat relațiile bilaterale, inclusiv prin redeschiderea conexiunilor feroviare și aeriene dintre capitalele lor.

Ministrul de externe chinez Wang Yi a vizitat Coreea de Nord în aprilie, unde s-a întâlnit cu Kim Jong Un, subliniind „legăturile socialiste” dintre cele două țări și necesitatea unei coordonări mai strânse în chestiuni regionale și globale.

Vizita lui Xi în Coreea de Nord, după summituri cu Trump și Putin, este interpretată de analiști ca o încercare a Beijingului de a-și reafirma poziția de actor global capabil să interacționeze cu toate părțile într-un context internațional tot mai fragmentat. Totodată, întâlnirea cu Kim Jong Un ar transmite un semnal către Washington și Moscova privind influența Chinei asupra regimului de la Phenian, chiar dacă această influență are limitele sale.