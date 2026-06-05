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Diplomația lingușelii. Macron caută modalități de a-l menține implicat pe Trump la summitul G7. O cină la Versailles, printre opțiunile analizate

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Președintele Franței, Emmanuel Macron, ia în considerare organizarea unei întâlniri private cu președintele american Donald Trump la Palatul Versailles, în încercarea de a asigura participarea deplină a liderului de la Casa Albă la summitul G7 care va avea loc în această lună în Franța.

Soții Trump și soții Macron, la cină/FOTO:AFP
Soții Trump și soții Macron, la cină/FOTO:AFP

Potrivit unor oficiali francezi familiarizați cu pregătirile, Palatul Élysée analizează posibilitatea unei cine restrânse la celebra reședință regală construită de Ludovic al XIV-lea. Evenimentul ar urma să coincidă cu reuniunea liderilor celor mai dezvoltate economii democratice ale lumii.

Oficialii francezi speră că o astfel de întâlnire ar putea contribui la menținerea implicării lui Trump în discuțiile privind principalele dosare de securitate și economie care preocupă Europa, inclusiv războiul din Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu.

Summitul G7 este programat să se desfășoare în stațiunea Évian-les-Bains, între 15 și 17 iunie, într-un context internațional marcat de incertitudini legate de conflictul dintre Iran și Israel și de perspectivele limitate ale unui acord diplomatic între Washington și Teheran.

Deși președintele american a indicat că intenționează să participe la reuniune, oficialii francezi evită să considere prezența sa drept garantată. În trecut, Trump a părăsit înainte de termen unele reuniuni internaționale, iar diplomații europeni încearcă să evite repetarea unor astfel de situații.

O persoană apropiată administrației franceze a declarat că participarea liderului american este „aproape confirmată”, însă a subliniat că planurile rămân flexibile.

„Totul este posibil. Există și un teren de golf la Évian”, a afirmat sursa, sugerând că autoritățile franceze iau în calcul mai multe variante de protocol.

O relație diplomatică atent gestionată

De aproape un deceniu, liderii europeni încearcă să găsească formule eficiente de colaborare cu Donald Trump, a cărui abordare față de organizațiile multilaterale, inclusiv G7 și NATO, a fost adesea critică.

Mai mulți diplomați occidentali consideră că întâlnirile organizate într-un cadru ceremonial și personalizat au contribuit, în trecut, la menținerea unui dialog constructiv cu liderul american.

Cu toate acestea, contextul actual este diferit. Relațiile dintre Statele Unite și unii dintre aliații săi au fost afectate de divergențe privind Ucraina, Iranul și politica comercială.

Un parlamentar francez din partidul Renaissance, formațiunea lui Macron, a descris summitul drept un eveniment pe care europenii „trebuie pur și simplu să îl gestioneze cu atenție”.

Potrivit acestuia, una dintre priorități este evitarea unor situații similare celor din reuniunile anterioare, când Trump a părăsit întâlnirile înainte de încheierea programului sau a generat tensiuni diplomatice pe teme sensibile.

Casa Albă nu a comentat informațiile privind eventualele planuri ale Franței.

Versailles, simbol al diplomației franceze

Dacă va avea loc, cina de la Versailles ar urma să fie organizată în ultima zi a summitului și ar avea un caracter mult mai restrâns decât banchetele de stat găzduite de Franța pentru alți lideri internaționali.

Palatul Versailles a fost folosit în repetate rânduri de Emmanuel Macron pentru evenimente diplomatice importante și reprezintă unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale istoriei și prestigiului Franței.

În trecut, președintele francez a încercat să construiască o relație personală cu Trump. La summitul G7 din Biarritz, în 2019, Macron a organizat o întâlnire privată cu liderul american într-un moment în care relațiile dintre cele două țări erau tensionate din cauza disputelor comerciale.

Unii oficiali europeni consideră însă că metodele diplomatice care au funcționat în trecut ar putea avea o eficiență limitată în actualul context internațional.

„Situația este mult mai volatilă decât înainte”, a declarat o sursă apropiată administrației franceze.

Summit într-un context geopolitic complicat

Pe agenda reuniunii se află mai multe subiecte sensibile, inclusiv războiul din Ucraina, securitatea energetică și tensiunile din Orientul Mijlociu.

În plus, Emmanuel Macron a decis să îl invite la summit și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce inițial existaseră semnale că participarea acestuia nu este sigură.

Decizia adaugă o nouă dimensiune diplomatică reuniunii, având în vedere relația complexă dintre Trump și liderul ucrainean.

Diplomații europeni admit că există un grad ridicat de incertitudine privind rezultatele summitului.

„Întotdeauna există un element de risc atunci când este implicată administrația Trump”, a declarat un diplomat european. „Nu se tem de confruntare și sunt pregătiți să își urmeze propriul curs, chiar dacă acest lucru generează tensiuni cu aliații.”

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