Reghecampf pariază pe Becali. Îl asigură pe Rădoi că patronul FCSB își va ține promisiunile: „Când spune ceva, face!”

Mirel Rădoi s-a întors pe banca FCSB-ului, însă revenirea sa în vestiarul „roș-albaștrilor” a venit la pachet cu o cerință esențială: independență totală în plan tehnic, pentru a-și putea implementa ideile fără presiuni externe.

Finanțatorul Gigi Becali i-a garantat că nu va interveni în deciziile legate de echipă, de la primul „11” până la schimbările din timpul meciurilor, iar până în acest moment și-a respectat promisiunea. Instalat oficial pe 10 martie 2026, Rădoi a semnat un contract valabil până la finalul sezonului, cu un obiectiv clar stabilit: calificarea în UEFA Conference League.

Tehnicianul a venit însoțit de propriul staff și a insistat asupra unui cadru de lucru stabil, în care să poată gestiona echipa fără influențe din afara băncii tehnice.

În acest context, Laurențiu Reghecampf este convins că Rădoi beneficiază de liniștea necesară pentru a performa, subliniind că Becali este genul de om care își respectă promisiunile.

„În momentul când Gigi Becali spune ceva, atunci așa va face. Cu siguranță, Mirel Rădoi va avea libertatea să antreneze și să facă cum dorește, dar rezultatul final contează cel mai mult!”, a spus Laurențiu Reghecampf, pentru digisport.ro.