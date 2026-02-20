search
Vineri, 20 Februarie 2026
Adevărul
Reacția străinilor, după „duelul românilor” din Europa League. Celta Vigo a lui Ionuț Radu a răpus PAOK-ul lui Răzvan Lucescu

Publicat:

PAOK FC a cedat pe teren propriu în fața celor de la Celta Vigo, scor 1-2, în play-off-ul pentru optimile UEFA Europa League. Manșa retur este programată joia viitoare.

Răzvan Lucescu Foto/PAOK Facebook
Răzvan Lucescu Foto/PAOK Facebook

Partida disputată pe arena Toumba a fost și un duel al românilor, având în vedere confruntarea dintre Răzvan Lucescu, suspendat pentru o etapă, și Ionuț Radu, titular în poarta spaniolilor, care nu a fost pus prea des la încercare.

Deși nu a avut dreptul să stea pe bancă din cauza suspendării, tehnicianul formației elene a putut participa la conferința de presă, unde a analizat, la rece, eșecul încasat.

E bine că în acest condiții (n.r. spaniolii au avut 2-0 în prima repriză) am putut să văd combativitate și reacție în a doua repriză. Cred că în prima parte am stat bine ca poziționare, dar nu am reacționat bine la cele două faze de gol. 

În repriza a doua am lăsat anxietatea la o parte și am ucat diferit. Puteam pierde cu 0-3, dar și să facem egal la 2. Trebuie să ne pregătim pentru retur, să analizăm meciul acesta și să avem răbdare. Speranța joacă un rol-cheie. Celta Vigo e o echipă care mereu găsește spații. N-a avut multe ocazii, dar cele create au fost mari.

Avem experiența necesară și știm să gestionăm astfel de situații. Și ei au încredere în calificare, dar mă aștept la o reacție bună din partea jucătorilor mei. Nu e nimic pierdut până în ultimul minut. Cred că vom merge în Spania să luptăm!”, a admis Lucescu Jr., la conferința de presă.

Jurnaliștii greci au fost direcți

La puțin timp după fluierul final, presa din Grecia a analizat cu amărăciune eșecul suferit de echipa lui Răzvan Lucescu și a ajuns la o concluzie dureroasă: greșelile din defensivă, la ambele goluri primite, au cântărit decisiv și au frânt speranțele alb-negrilor.

Ca și cum înfrângerea nu era de ajuns, PAOK a mai primit o lovitură înaintea returului. Andrija Živković a văzut cartonașul galben în minutul 90 și va fi suspendat pentru cumul, o absență grea pentru formația din Salonic. Mijlocașul este unul dintre oamenii de bază ai lui Lucescu.

PAOK a plătit scump pentru marile goluri defensive și absențele semnificative, suferind o înfrângere cu 1-2 în fața Celtei în primul său meci din play-off-ul Europa League. Echipa lui Răzvan Lucescu trebuie să răstoarne scorul în retur și este nevoită să-și corecteze slăbiciunile defensive și să pară clar mai eficientă în atac. Pe de altă parte, Celta a demonstrat că poate exploata fiecare greșeală și a pus deja o bază solidă pentru calificarea în faza optimilor!”, a relatat metrosport.gr.

