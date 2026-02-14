search
Sâmbătă, 14 Februarie 2026
Cristi Chivu a rupt blestemul! Victorie mare cu Juventus: primul derby câștigat în cariera sa de antrenor

0
0
Publicat:

Cristi Chivu este primul în Italia, însă antrenorul român avea un mare of: Inter nu se împiedicase de echipele mici, dar nici nu câștigase vreun derby, în confruntările cu AC Milan, Juventus și Napoli. A rupt blestemul aseară, învingând pe Juventus cu 3-2, după un meci dramatic, cu golul victoriei venit în prelungiri.

Bucurie dezlănțuită a lui Cristi Chivu după un succes istoric. Foto Facebook Inter
Bucurie dezlănțuită a lui Cristi Chivu după un succes istoric. Foto Facebook Inter

Inter a început extrem de slab meciul cu cea mai mare rivală din Italia, Juventus. Oaspeții i-au înghesuit în propria jumătate de elevii lui Cristi Chivu, care nu au avut replică în primele minute. Cu toate acestea, după mai multe ratări ale „Bătrânei Doamne”, golul a picat chiar în poarta torinezilor. Luis Henrique a aruncat o minge în careu, iar Cambiasso a deviat-o în propria poartă (minutul 17). Același Cambiasso a reușit să-și repare greșeala 10 minute mai târziu, când a marcat din nou, dar de data aceasta în poarta potrivită: 1-1.

Finalul primei reprize a adus un cadou neașteptat pentru Inter. Juventus a rămas în 10, după ce Pierre Kalulu a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. Decizia arbitrului a fost total eronată, întrucât fundașul francez nu avut niciun fel de contact cu Bastoni. Ba mai mult, jucătorul lui Cristi Chivu ar fi putut fi eliminat, pentru simulare, în condițiile în care avea deja un galben acontat. Arbitrajul video nu a putut interveni, pentru că protocolul nu presupune și corectarea deciziilor privind acordarea de cartonașe galbene, VAR putând să se amestece în deciziile „centralului” doar când se dă roșu direct.

Final electrizant în derbu-yl Italiei

Cu un om în plus, Inter a pus stăpânire pe meci, a echilibrat statisticile partidei și chiar a dat lovitura prin Pio Esposito (76), introdus în a doua repriză de antrenorul român. Finalul meciului i-a adus tehnicianului milanezilor un cartonaș galben pentru proteste (82), dar și un uppercut: Locatelli a egalat cu sânge rece, după o pasă în careu a lui McKennie (83): 2-2.

Se părea că românul trebuie să mai aștepte pentru a obține prima victorie într-un derby din mandatul său în fotbalul mare. Însă Zielinski a punctat în prelungiri, cu un șut din afara careului, care s-a dus cu noroc în plasa porții lui Juve: 3-2, răzbunare pentru meciul din tur, când torinezii au întors pe final de la 2-3 la 4-3.

image

Inter se menține prima în Italia, având 8 puncte peste AC Milan. Rivala din oraș mai are însă o restanță de disputat, miercuri, cu Como, iar marele meci dintre cele două concitadine se apropie cu pași repezi. Derby-ul, programat pe 8 martie, va decide probabil soarta titlului din Serie A, iar Cristi Chivu poate visa frumos. Blestemul insucceselor cu echipele de talia formației sale s-a încheiat, astfel că românul poate repeta victoria Interului din aprilie 2024 și poate pune capăt unei serii negre, de 6 partide în care nerazzurri nu au simțit bucuria succesului în fața marii rivale.

