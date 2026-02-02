Grecii s-au înfuriat. PAOK anunță măsuri ferme împotriva celor care pângăresc memoria fanilor decedați în accidentul din România

Nu s-au stins ecourile produse de teribilul accident de mașină petrecut în Timiș, pe șoseaua DN6 - E70, unde șapte suporteri ai clubului de fotbal PAOK și-au pierdut viața, iar alți trei au fost răniți.

Fanii se aflau în drum spre Franța când microbuzul în care se aflau a intrat în coliziune cu un TIR, iar impactul a fost groaznic.

Potrivit presei din Grecia, echipa din Salonic va acționa legal împotriva celor care au întinat, prin diferite mesaje postate pe rețele de socializare, memoria celor dispăruți.

PAOK a dat deja în judecată o persoană care i-a insultat pe suporteri pe rețelele sociale și urmează să facă același lucru și cu celelalte care au făcut la fel, scrie presa elenă.

„PAOK își propune, în această situație dificilă pentru echipă și fanii ei, să conserve respectul pentru familiile victimelor, cât și pentru amintirea fanilor pierduți" a transmis clubul antrenat de Răzvan Lucescu.

Patronul Ivan Savvidis a decis să suporte toate costurile legate de accident, precum și cele rezultate după tragicul eveniment.

PAOK a cerut oficial ca meciul de joia trecută, cu Lyon, să fie amânat, însă forul european nu a dat curs. Gruparea franceză s-a impus cu 4-2.