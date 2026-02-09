UEFA l-a suspendat pe Răzvan Lucescu, după ce antrenorul român a aruncat cu sticla spre arbitrul partidei

PAOK Salonic va aborda meciul tur din play-off-ul Europa League cu Celta Vigo fără Răzvan Lucescu pe bancă.

Antrenorul român este suspendat și nu va putea conduce echipa la partida din 19 februarie, de la Salonic. Returul este programat peste o săptămână, în Spania.

Sancțiunea a fost dictată de Comisia de Disciplină a UEFA, care a decis să-l pedepsească pentru un incident petrecut la finalul fazei grupelor. În ultimul meci, pierdut cu 2-4 în fața lui Olympique Lyon, Lucescu a avut o reacție nervoasă după ce arbitrul spaniol De Burgos Bengoetxea a acordat un penalty considerat controversat. Tehnicianul a protestat dur, a aruncat o sticlă de apă spre arbitru și a fost eliminat.

UEFA a încadrat gesturile sale la comportament nesportiv și i-a aplicat o suspendare de un meci în competițiile europene, pedeapsă care se va ispăși la confruntarea cu Celta.

Pentru PAOK, momentul nu este deloc ușor. Echipa a încheiat grupa pe locul 17, cu 12 puncte, și speră să ajungă în optimile Europa League. Sezonul trecut, grecii au mai întâlnit-o pe Celta în faza grupelor, iar spaniolii s-au impus atunci cu 3-1.