Vineri, 13 Februarie 2026
„Elevul Chivu vs. Maestrul Spalletti”. Românul îl provoacă pe fostul său mentor. Duelul generațiilor în Serie A

Publicat:

Cristi Chivu (45 de ani) va trăi, sâmbătă, o experiență inedită. Pentru prima dată în cariera sa de antrenor se va afla față în față cu Luciano Spalletti (66 de ani), cel care l-a avut elev pe vremea când juca la AS Roma și l-a protejat deseori în defensiva echipei.

Cristi Chivu Foto/Facebook
Cristi Chivu Foto/Facebook

Sâmbătă seară, de la 21.45, meciul dintre Inter și Juventus va fi capul de afiș al etapei a 25-a din Serie A. Se întâlnesc două generații diferite de antrenori, Chivu și Spalletti. Inter-ul românului conduce momentan cu trei locuri și 12 puncte în fața echipei lui Spalletti, fiind lider în clasamentul din Serie A.

Experiența dintre cei doi tehnicieni e însă covârșitor diferită

Cristi Chivu are 37 de meciuri ca antrenor în Serie A, în timp ce Spalletti a acumulat 574 de partide de-a lungul anilor. Italianul se poate mândri cu un scudetto, două Cupe și o Supercupă a Italiei, plus patru trofee câștigate în Rusia, în timp ce Chivu nu a cucerit vreun titlu, încă.

Cristi Chivu și Luciano Spalletti se vor întâlni sâmbătă pentru prima dată în postura de adversari pe banca tehnică. Italianul, fost campion cu Napoli și ex-selecționer al Italiei, l-a cunoscut pe român pe vremea când acesta juca la AS Roma, dar până acum nu au avut ocazia să se confrunte direct. În meciul tur dintre Inter și Juventus, Inter a pierdut cu 3-4, iar pe banca „Bătrânei Doamne” se afla Igor Tudor.

„Antrenorul îl urmărea atent. Îl susținea!”

Italienii de la Gazzetta dello Sport evidențiază această întâlnire ca unul dintre momentele de interes ale sezonului. Materialul intitulat „Elevul Chivu vs. Maestrul Spalletti” vorbește despre relația de prietenie dintre cei doi, schimbul de idei, dar și motivele separării apărute în timp.

„Dintre toate insultele pe care le auzise pe un teren de fotbal, cea rostită în limba lui maternă, sub soarele arzător al Romei, chiar l-a luat prin surprindere: «Ești o rușine pentru întreaga Românie!», i-a spus un compatriot în fața antrenorului său de atunci, Luciano Spalletti. Era antrenament deschis pe 20 iulie 2007, pe stadionul Flaminio, startul oficial al sezonului pentru giallorossi.

Chivu era împachetat pentru Real Madrid, dar a făcut ca transferul lui de 18 milioane de euro să pice pentru a-și respecta cuvântul dat lui Inter. Pe scurt, era deja jucătorul nerazzurrilor în suflet, în timp ce antrenorul său îl urmărea atent. Îl susținea, așa cum făcuse și în lunile precedente, departe de a fi ușoare.

„Maestrul n-a vrut niciodată să-și piardă protejatul Cristian!”

În ziua aceea, Chivu refuzase să alerge cu căști pentru că, în mijlocul fluierăturilor asurzitoare, voia să fie bărbat. Să-și arate fața. Să meargă cu capul sus. Și tot așa cu retorica. În cele din urmă, toate acestea erau conceptele lui Spalletti, asimilate în doi ani fericiți petrecuți alături de maestrul toscan, care nu a vrut niciodată să-l piardă pe protejatul său, Cristian.

Citește și: De teamă să nu-l piardă, Inter i-a pus pe masă un nou contract lui Cristi Chivu. Salariu impresionant pentru antrenorul român

În acea lungă perioadă de transferuri estivale, Spalletti încercase să-l protejeze pe fundaș de riscul real al linșajului public, însă îl și certase când era nevoie: «Nu m-a sunat, trebuie să fie ocupat...», mărturisea el în iunie, la începutul telenovelei. Era doar un joc de roluri, într-o situație complexă pentru toată lumea!, scrie ziarul citat.

„Românul a înțeles, cu timpul, ce genial era antrenorul!”

Jurnaliștii din Cizmă au relatat faptul că „chiar și românul a înțeles, cu timpul, ce genial era antrenorul care i-a umplut zilele la Trigoria: «Era meticulos de atent la detalii. Ca jucător, adesea nu înțelegeam, dar acum totul îmi este mai clar...», a reiterat Chivu însuși mai târziu.

Aceste sesiuni au fost inovatoare la vremea respectivă, lungi și intense, precum cele pe care le reconstituie acum constructiv la Appiano Gentile. Fundașii centrali ai Romei erau avangardiști în jocul lor cu mingea acum 20 de ani.

Poate fi o coincidență, dar dintre toți antrenorii pe care românul i-a avut în Italia, Spalletti a fost cel care i-a oferit cele mai multe jocuri: 78 de apariții (sub Mourinho «doar» 62), în doi ani culminând cu victoria din Coppa Italia!.

„Pe teren, a rămas același jucător de încredere pentru Luciano!”

Cristi Chivu și Luciano Spalletti au avut întotdeauna o legătură bazată pe respect și sprijin, Spalletti încercând să-l protejeze pe român de momentele dificile prin care trecea. În noiembrie 2005, când italianul era de doar câteva luni antrenor, Chivu a făcut o declarație aparent banală pentru Sky, fără să-și imagineze consecințele: „Să lucrez din nou cu Fabio Capello? Ar fi minunat...”.

Însă Capello era, la acea vreme, antrenorul rivalei Juventus, iar comentariul a stârnit nemulțumirea fanilor de la AS Roma. De atunci, relația lui Chivu cu suporterii de la Olimpico a rămas tensionată, iar declarația aceea a rămas un moment greu de uitat în istoria clubului.

„Confruntat cu potopul de insulte, Chivu a vomitat de stres după meci, fiind salvat doar de ședințe la psiholog. Dar, pe teren, a rămas același jucător de încredere pentru Luciano până în ultima zi pe care au petrecut-o împreună, în ciuda atmosferei neplăcute din jurul său.

În rest, Spalletti îl avertizase mereu că cel mai bine este să fii atent cu vorbele tale. Iar astăzi, Cristian îl urmează întocmai la Appiano Gentile!, și-a încheiat povestea La Gazzetta dello Sport.

