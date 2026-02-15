Video Furia dezlănțuită a celor de la Juventus, la meciul cu Inter. Scandal la primul derby câștigat de Chivu

Meciul de fotbal Inter -Juventus, supranumit „Derby d'Italia”, s-a încheiat sâmbătă seară cu victoria gazdelor de la Milano. S-a terminat 3-2, cu golul victoriei marcat în ultimul minut. Jocul a contat pentru etapa a 25-a de campionat. Cristian Chivu (45 de ani) l-a înfruntat pe fostul său antrenor de la AS Roma, Luciano Spalletti (66 de ani), cu care a lucrat doi ani ca jucător (2005-2007), înainte să se transfere la Inter.

Partida care menține liderul Inter la 8 puncte avans de AC Milan a avut un moment-cheie în minutul 42, când a fost eliminat francezul Pierre Kalulu. Oaspeții au fost nevoiți să joace o repriză în 10 oameni. S-a intrat la pauză cu scorul de 1-1. Jucătorul de la Juve a primit două cartonașe galbene, unul în minutul 32, iar celălalt - 10 minute mai apoi. Publicația italiană „La Gazzetta dello Sport” scrie că primul cartonaș a fost „exagerat”, iar al doilea - „absurd”. Al doilea fault a fost o mână întinsă de Kalulu, ca o barieră, în direcția lui Bastoni, care plecase pe un contraatac. „Gazzetta” îi acordă arbitrului Federico La Penna nota 4. „Bătrâna Doamnă” se consideră furată.

„Nu există în lume!”

Oficialii lui Juventus au protestat împotriva arbitrului roman la pauză. „Nu există, nu există”, a fost expresia repetată de directorul de strategie fotbalistică al lui Juventus, fostul mare internațional Giorgio Chiellini, care a strigat în repetate rânduri acest lucru la pauză. Videoul cu haosul care a urmat când echipele au revenit pe teren pentru repriza a doua face înconjurul rețelelor de socializare și demonstrează furia întregii conduceri a lui Juventus (inclusiv a directorului general Comolli) față de arbitrul roman.

Pe scările care duceau spre teren, Luciano Spalletti (flancat de managerul Matteo Fabris și de Mattia Perin) era angajat într-un schimb aprins de replici cu La Penna și cu directorul lui Inter, Riccardo Ferri (antrenorul lui Juventus i-ar fi aruncat niște cuvinte dure lui Marotta).

În acel moment, Damien Comolli s-a repezit din spate și a început să arunce insulte de nedescris arbitrului, în engleză. Antrenorul lui Juventus a fost nevoit să-l îndepărteze cu forța, împingându-l înapoi spre vestiare, ajutat de portarului de rezervă al lui Juventus.

În acel moment, mai calm, Giorgio Chiellini a intervenit, adresându-se arbitrului: „Nu poți face așa ceva. Nu există, nu există, nu există, nu există în lume!”, strigă el, fluturând din mâini în semn de dezacord. În tot acest timp, La Penna, impasibil, i-a făcut semn să plece. Cea mai aprinsă ciocnire din acele momente tensionate i-a implicat pe directorul tehnic al lui Juventus, Modesto, și pe Ferri.

Cristi Chivu a fost, după meci, de partea arbitrului. „Kalulu îl atinge pe Bastoni. Și, având în vedere cartonașul galben, trebuie să ții mâinile acasă. Ca jucător, nu aș fi pus mâna pe un adversar cu cartonaș galben. Mai ales dacă ești anticipat și există posibilitatea unui contraatac”, a spus Chivu.

Antrenorul român a câștigat primul său derby ca antrenor. A fost acuzat că și-a construit supremația în Serie A doar cu victorii împotriva formațiilor mici din Italia. Juventus este pe locul 5, cu 46 de puncte. Liderul Inter are 61 de puncte și un atac excelent, cu 60 de goluri marcate.