Pomana de 40 de zile a lui Mircea Lucescu s-a desfășurat la o cantină socială. Fiul antrenorului i-a servit personal pe copii, la masă

La 40 de zile de la dispariția lui Mircea Lucescu, familia fostului mare antrenor a organizat o pomană la Centrul „Sfântul Ierarh Nectarie” din satul Lada, județul Teleorman. Pentru această ocazie au fost pregătite aproximativ 100 de porții de mâncare destinate oamenilor aflați în nevoie.

Răzvan Lucescu a venit special în țară pentru eveniment și a ținut morțiș să fie prezent la centru, alături de toți cei care și-au amintit cu drag de viața celui care a fost Mircea Lucescu. Antrenorul i-a servit personal pe copiii și persoanele prezente la cantina socială.

„Răzvan Lucescu a servit copiii. Un gest care ne-a impresionat!”

Detalii și imagini de la comemorare au fost publicate de preotul Florin Danu, cel care a fost alături de familie la slujba de pomenire desfășurată vineri, 22 mai.

„Astăzi, la cantina socială a Centrului Sfântul Ierarh Nectarie, familia Lucescu a făcut pomenirea pentru domnul Mircea Lucescu și a oferit peste 100 de porții de mâncare copiilor și bătrânilor din comunitatea noastră. Un gest care ne-a impresionat profund a fost faptul că domnul Răzvan Lucescu nu doar că a fost prezent, ci a servit personal copiii și beneficiarii centrului nostru, stând aproape de oameni cu multă discreție și căldură sufletească.

Într-o lume în care mulți aleg să ajute de la distanță, există și oameni care vin, privesc în ochi un copil, schimbă o vorbă cu un bătrân și oferă nu doar o masă caldă, ci și respect, atenție și omenie. Le mulțumim pentru dragoste, pentru smerenia și pentru exemplul frumos oferit astăzi tuturor. Dumnezeu să primească pomenirea și să binecuvânteze această familie!”, a scris preotul Florin Danu, pe pagina de Facebook.

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, lăsând în urmă una dintre cele mai importante cariere din fotbalul românesc.