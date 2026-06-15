Răzvan Lucescu va antrena în Qatar! Presa din Grecia anunță plecarea tehnicianului român de la PAOK

Răzvan Lucescu (57 de ani) este foarte aproape de despărțirea de PAOK Salonic, club pe care îl conduce din 2021 și cu care a trăit mai multe sezoane intense, cu rezultate importante și momente de presiune.

După luni în care viitorul său a fost sub semnul întrebării, discuțiile dintre antrenorul român și conducerea clubului par să se fi încheiat, iar direcția este clară: colaborarea urmează să se oprească în această vară.

„Un acord cu Ivan Savvidis pentru încetarea colaborării!”

Presa din Grecia a relatat luni, 15 iunie, că Lucescu și omul de afaceri Ivan Savvidis au ajuns la o înțelegere privind încheierea contractului.

„Sfârșitul unei ere: Au mai rămas doar formalitățile pentru `divorțul` dintre PAOK și Lucescu! Răzvan Lucescu este pe punctul de a deveni istorie pe banca lui PAOK FC, cu un an înainte de expirarea contractului său. După mai multe discuții cu Ivan Savvidis, cele două părți au ajuns la o decizie comună de a se despărți, punând capăt unuia dintre cele mai de succes cicluri din istoria clubului.

După cinci ani în al doilea său mandat și aproape șapte ani în total pe banca `Vulturului bicefal`, antrenorul român în vârstă de 57 de ani pleacă de la stadionul Toumba Stadium ca cel mai de succes antrenor din istoria lui PAOK.

Discuțiile purtate în ultimele zile cu Ivan Savvidis au dus la un acord pentru încetarea colaborării, deși contractul lui Răzvan Lucescu era valabil până în vara anului 2027!”, au titrat grecii cei de la gazetta.gr

Tehnicianul român este dorit la Al-Sadd

Răzvan Lucescu este tot mai aproape de o nouă provocare în carieră, urmând să ajungă pe banca celor de la Al-Sadd, una dintre cele mai importante echipe din Qatar.

Clubul din Doha a rămas recent fără antrenor, după despărțirea de Roberto Mancini, iar conducerea a accelerat imediat căutările pentru un înlocuitor, alegerea principală fiind tehnicianul român.

În paralel, negocierile dintre Al-Sadd și PAOK Salonic au avansat, cele două cluburi ajungând la un acord financiar prin care formația din Qatar va achita o sumă sub nivelul clauzei de două milioane de euro, valabilă pentru antrenor în cazul plecării în afara Europei.