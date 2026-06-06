Răzvan Lucescu, mesaj după aproape două luni de la moartea tatălui său: „Dacă încă aveți, stați cu părinții voștri!”

În urmă cu aproximativ 2 luni, fotbalul românesc a pierdut una dintre cele mai importante figuri. Mircea Lucescu, cel care a fost cel mai titrat tehnician din istoria României, a încetat din viață la data de 7 aprilie 2026, suferind de leucemie.

Timp de două zile, trupul neînsuflețit al antrenorului a fost depus pe Arena Națională, acolo unde nu mai puțin de 15.000 de oameni i-au adus un ultim omagiu. De apreciat a fost, însă, atitudinea fiului acestuia, Răzvan Lucescu.

Antrenorul lui PAOK Salonic nu s-a clintit. Vizibil îndurerat, Răzvan Lucescu parcă nu și-a dat voie să simtă. A stat, timp de ore întregi, în picioare, lângă sicriul tatălui său, salutând și întâmpinând fiecare persoană care a venit pentru a-l mai vedea o ultimă dată pe fostul selecționer al României.

„Care mi-au fost sentimentele pe acelea le-am arătat!”

Ulterior, întrebat despre experiența care a fost considerată de mulți a fi una traumatizantă, Răzvan Lucescu a recunoscut că toată scena i s-a părut, de fapt, a fi una firească. Nu și-a părăsit tatăl în niciun moment, el fiind chiar ultima persoană cu care a vorbit marele tehnician înainte de moarte.

„În primul rând, am văzut, am citit, mi s-au arătat discuții, analize… Mie mi se pare ceva foarte firesc. A fost limpede din respect pentru cei care au venit să-și ia rămas-bun de la tatăl meu. Eu cred că așa am fost tot timpul. Am fost foarte onest, corect. Care mi-au fost sentimentele pe acelea le-am arătat. Am spus că în Grecia mi s-a furat un campionat și spun și acum. Am avut lacrimi, le-am arătat, nu am avut, nu le-am arătat. Acesta a fost un alt aspect, pentru cei care au părinți încă, să stea foarte mult cu părinții lor de vorbă, e nevoie.

Copiii au nevoie, chiar dacă nu realizează. Când ni se întâmplă, înțelegem că nu am stat mai mult de vorbă. Măcar comunicarea cu părintele tău, să fii mai apropiat. Acesta a fost sentimentul cel mai greu pentru mine, că am stat foarte puțin cu el. De atâtea ori mi-a spus să mergem în Elveția, doar noi doi. Îi spuneam că am vacanță… Nu regret, dar știu că puteam să o fac!”, a admis Răzvan Lucescu, conform digisport.ro.