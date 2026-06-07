search
Duminică, 7 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

A venit înlocuitorul lui Kopic! Dinamo și-a găsit antrenorul pentru următorii doi ani

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Dinamo și-a ales noul antrenor. Portughezul Nuno Campos va prelua echipa din Ștefan cel Mare, după despărțirea recentă a clubului de Zeljko Kopic.

Dinamo Foto/Facebook
Dinamo Foto/Facebook

Tehnicianul a ajuns la un acord cu „câinii roșii” sâmbătă, iar contractul este valabil până în vara anului 2028, semn că oficialii clubului mizează pe o construcție pe termen lung.

Campos vine cu un CV solid, chiar dacă în ultimii ani a stat mai mult în umbra lui Paulo Fonseca, alături de care a lucrat aproape un deceniu. În perioada 2009–2021, a fost parte din staff-ul acestuia la echipe importante precum Porto, Braga, Șahtior Donețk și AS Roma. În acest interval, a contribuit la câștigarea mai multor trofee, inclusiv titluri și cupe în Portugalia și Ucraina.

Ultimul său rol ca antrenor principal a fost în Ungaria, la Zalaegerszeg. Acolo a reușit să ridice nivelul echipei, ducând-o pe locul 5, cea mai bună clasare din ultimii ani, și a ajuns până în finala Cupei Ungariei, performanță notabilă pentru club.

Florentin Petre, OUT de la Dinamo!

Florentin Petre nu va mai face parte din staff-ul tehnic al lui Dinamo. Anunțul, vehiculat în ultimele zile, a fost confirmat oficial de președintele clubului, Andrei Nicolescu.

Fostul căpitan și unul dintre simbolurile formației din Ștefan cel Mare își încheie astfel mandatul de antrenor secund și va continua să lucreze alături de Zeljko Kopic, cel care a părăsit banca tehnică a lui Dinamo la sfârșitul săptămânii trecute. Astfel, după despărțirea de gruparea bucureșteană, tehnicianul croat îl va avea în continuare aproape pe Florentin Petre, cei doi urmând să colaboreze și la noua echipă a lui Kopic.

„Da, lui i se termină contractul odată cu încetarea contractului lui Kopic. Este o alegere pe care au făcut-o împreună. Acum, despre relația lor, este una specială, pe care o știu ei mai bine să o gestioneze!, a spus Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută terestră ce leagă Rusia de Crimeea. Zeci de ținte au fost distruse
digi24.ro
image
MAE, reacție oficială după prezența unui europarlamentar român la forumul lui Vladimir Putin: ”Câteva excepții jenante”
stirileprotv.ro
image
Potop în România. Intervenții de urgență în zeci de localități din 12 județe. Locuințe izolate, drumuri blocate, alunecări de teren. Imaginile dezastrului / Noi alerte meteo
gandul.ro
image
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
mediafax.ro
image
Ultimele detalii despre transferul lui Darius Olaru de la FCSB. Ce planuri are Giovanni Becali: „Să se ducă la Palat cu oferta”
fanatik.ro
image
CFR Marfă, în procedura accelerată de faliment: Tribunalul București va decide deschiderea procedurii simplificate de lichidare a companiei
libertatea.ro
image
Ambiții SF în China: potențiali disidenți, preziși cu AI
digi24.ro
image
Romina Gingașu, soția boss-ului Ferrari, gest fără precedent pentru familia afectată de drona căzută în Galați!
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: paparazzi l-au surprins alături de cea cu care și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii
digisport.ro
image
Ce i-a atras atenția unei femei care vizitează satele României: „Două lucruri mi-au dat de gândit”
click.ro
image
O femeie de 37 de ani s-a drept o fată de 12 ani pentru a păcăli o familie să o adopte. Și timp de 14 luni a reușit
antena3.ro
image
Cum se explică faptul că un croissant cu unt sau o baghetă costă de două ori mai puţin la Paris decât la Bucureşti, deşi salariile sunt duble în Capitala Franţei versus local?
zf.ro
image
SURSE: Prima ipoteză în cazul medicului găsit decedat în toaletă, la Floreasca. Posibila cauză a morţii
observatornews.ro
image
Amenzi de până la 20.000 de lei pentru proprietarii de terenuri. Controalele încep de la 1 iulie
cancan.ro
image
Lovitură la pensie pentru pensionarii cu grupe de muncă. Justiția a decis: „Totul e oprit”. Cine pierde bani?
newsweek.ro
image
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
prosport.ro
image
Analiză: Unde se duc cei mai mulți bani din salariul românilor. Cheltuiala care consumă peste un sfert din venituri
playtech.ro
image
Câți ani are, de fapt, suportera care a făcut furori la Cupa Mondială din Rusia. Toată lumea a rămas șocată
fanatik.ro
image
Ucraina ar putea fi o mare victorie pentru Trump. Cele două teorii ale victoriei lui Putin au căzut
ziare.com
image
Un fotbalist de 22 de ani a decedat: ”Câți oameni trebuie să mai moară ca să înțelegeți?”
digisport.ro
image
Enigma din adâncuri. Specia de pește care se reproduce de 100.000 de ani fără masculi
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
AVEM LISTA cu nume SURPRIZĂ în Guvernul Tomac. Plin de oameni ai lui Băsescu și Nicușor Dan
romaniatv.net
image
Destinul a trei zodii se schimbă în a doua săptămână din iunie! Cine sunt nativii care își vor schimba complet drumul în viață
mediaflux.ro
image
Romina Gingașu, soția boss-ului Ferrari, gest fără precedent pentru familia afectată de drona căzută în Galați!
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Romina Gingașu: familia din Galați rămasă fără locuință după explozia dronei rusești, fără sprijin: „Nu primea ajutor, chiar aproape deloc”. Ce a oferit, de fapt, statul român
actualitate.net
image
Lecțiile scumpe primite de o familie de români care a cumpărat un teren la țară: „Am ajuns acasă convinși că am dat lovitura”
click.ro
image
Cum să crești roșii în ghivece chiar și în spații mici. Trucul simplu pentru o recoltă bogată
click.ro
image
Lux fără limite între adolescenți. Codin Maticiuc, despre lumea în care crește fiul său: „Au 15 ani și au Rolex”
click.ro
Nuntă Harriet Sperling și Peter Phillips profimedia 1108514112 jpg
O domnișoară de onoare superbă. Fiica miresei a fost primită cu brațele deschise în familia Regelui Charles, la fel ca mama ei
okmagazine.ro
Shania Twain foto Profimedia jpg
Inspirată de filmul despre Michael Jackson, Shania Twain face ceva ce n-a mai făcut până acum
clickpentrufemei.ro
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., descoperită în apele Mării Ionice (© Soprintendenza ABAP per la città di Reggio Calabria e Vibo Valentia)
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., cu peste 300 de amfore, descoperită în apele Mării Ionice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Obiectele de care trebuie să scapi din casă. Îți pot face locuința să arate ieftin și lipsită de stil
image
Lecțiile scumpe primite de o familie de români care a cumpărat un teren la țară: „Am ajuns acasă convinși că am dat lovitura”

OK! Magazine

image
O domnișoară de onoare superbă. Fiica miresei a fost primită cu brațele deschise în familia Regelui Charles, la fel ca mama ei

Click! Pentru femei

image
Inspirată de filmul despre Michael Jackson, Shania Twain face ceva ce n-a mai făcut până acum

Click! Sănătate

image
Scleroză multiplă: Persoanele născute înainte de 1976 ar trebui să fie atente la acest simptom