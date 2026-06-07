A venit înlocuitorul lui Kopic! Dinamo și-a găsit antrenorul pentru următorii doi ani

Dinamo și-a ales noul antrenor. Portughezul Nuno Campos va prelua echipa din Ștefan cel Mare, după despărțirea recentă a clubului de Zeljko Kopic.

Tehnicianul a ajuns la un acord cu „câinii roșii” sâmbătă, iar contractul este valabil până în vara anului 2028, semn că oficialii clubului mizează pe o construcție pe termen lung.

Campos vine cu un CV solid, chiar dacă în ultimii ani a stat mai mult în umbra lui Paulo Fonseca, alături de care a lucrat aproape un deceniu. În perioada 2009–2021, a fost parte din staff-ul acestuia la echipe importante precum Porto, Braga, Șahtior Donețk și AS Roma. În acest interval, a contribuit la câștigarea mai multor trofee, inclusiv titluri și cupe în Portugalia și Ucraina.

Ultimul său rol ca antrenor principal a fost în Ungaria, la Zalaegerszeg. Acolo a reușit să ridice nivelul echipei, ducând-o pe locul 5, cea mai bună clasare din ultimii ani, și a ajuns până în finala Cupei Ungariei, performanță notabilă pentru club.

Florentin Petre, OUT de la Dinamo!

Florentin Petre nu va mai face parte din staff-ul tehnic al lui Dinamo. Anunțul, vehiculat în ultimele zile, a fost confirmat oficial de președintele clubului, Andrei Nicolescu.

Fostul căpitan și unul dintre simbolurile formației din Ștefan cel Mare își încheie astfel mandatul de antrenor secund și va continua să lucreze alături de Zeljko Kopic, cel care a părăsit banca tehnică a lui Dinamo la sfârșitul săptămânii trecute. Astfel, după despărțirea de gruparea bucureșteană, tehnicianul croat îl va avea în continuare aproape pe Florentin Petre, cei doi urmând să colaboreze și la noua echipă a lui Kopic.

„Da, lui i se termină contractul odată cu încetarea contractului lui Kopic. Este o alegere pe care au făcut-o împreună. Acum, despre relația lor, este una specială, pe care o știu ei mai bine să o gestioneze!”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.