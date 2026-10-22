FRF ia atitudine! Răzvan Burleanu refuză să trimită naționala la turneul FIFA, după acceptarea Rusiei

Federația Română de Fotbal a decis ca reprezentativa U15 a României să nu participe la turneul organizat de FIFA în Azerbaidjan, programat între 22 și 31 octombrie.

Răzvan Burleanu Foto: Sportpictures

La eveniment au fost invitate 191 de echipe, iar printre participante se află și selecționata Rusiei, lucru care a contribuit la decizia mai multor federații de a nu lua parte la competiție.

România nu este singura țară care a refuzat invitația

Alte 17 federații europene și cea din Statele Unite au ales să nu își trimită echipele la turneul dedicat juniorilor. Pe lângă România, au refuzat invitația Ucraina, Germania, Olanda, Austria, Belgia, Danemarca, Norvegia, Suedia, Elveția, Serbia, Slovenia, Finlanda, Islanda, Armenia, Insulele Feroe, Liechtenstein, San Marino și Statele Unite ale Americii.

Potrivit Fanatik, hotărârea federației române are la bază trei motive principale:

Turneul nu face parte din calendarul oficial al competițiilor, ceea ce ridică semne de întrebare privind locul său în programul echipelor de juniori.

Regulile de joc sunt diferite de cele obișnuite. Meciurile se dispută în format 7+1, fiecare echipă poate avea cel mult 14 jucători în lot, iar staff-ul tehnic este limitat la patru persoane.

Există și dezacorduri la nivelul conducerii fotbalului internațional. Președintele FRF, Răzvan Burleanu, și-a exprimat în mai multe rânduri nemulțumirile față de unele decizii ale lui Gianni Infantino, șeful FIFA.

Rusia, scoasă din competițiile oficiale în 2022, după invazia Ucrainei

În februarie 2022, FIFA și UEFA au decis să interzică participarea echipelor de club și a naționalelor Rusiei la competițiile organizate sub egida lor, după ce armata rusă a invadat Ucraina, la ordinul lui Vladimir Putin.

De atunci, reprezentativele Rusiei nu au mai disputat meciuri oficiale. Federația Rusă de Fotbal este însă în continuare membră FIFA, iar pe 17 septembrie a anunțat că echipa națională U15 a fost înscrisă la turneul care va avea loc în Azerbaidjan.