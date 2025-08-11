Rapid a luat foc și cere demisia șefului LPF. Șucu îl mitraliază și pe Becali: „A plimbat valize cu bani prin țară pentru a mitui jucători”

Dani Șucu (62 de ani) a stricat amiciția cu Gigi Becali (67), pe care îl acuză că acționează în Superligă după propriile regulamente. Formația din Giulești susține că șeful LPF, Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele mai mult absent din peisaj, este complice și îi cere demisia.

"𝐔𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐬̦𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞 𝐬𝐚̆ „𝐩𝐮𝐩𝐞” 𝐢𝐧𝐞𝐥𝐮𝐥 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐥𝐚𝐭 𝐧𝐮 𝐩𝐨𝐚𝐭𝐞 𝐬𝐚̆ 𝐧𝐞 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐳𝐢𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐞 𝐭𝐨𝐭̦𝐢!”, este titlul postării pe contul de Facebook al giuleștenilor.

„Numai în fotbalul românesc poate exista un personaj care, după ce a plimbat valize cu bani prin țară pentru a mitui jucători, se autoproclamă drept deținătorul inteligenței absolute și al bunului-simț juridic. Evident, în logica acestuia, dacă nu îi accepți abuzurile, ești lipsit atât de inteligență, cât și de bun-simț juridic.

În realitate, abuzul comis de Liga Profesionistă de Fotbal, prin președintele Gino Iorgulescu, este evident. LPF este reprezentantul intereselor economice ale celor 16 cluburi din Superligă — un patronat. Angajații ligii, inclusiv președintele Iorgulescu, trebuie să respecte regulile mediului asociativ, să fie echidistanți și să acționeze în numele și cu acordul tuturor membrilor.

Faptul că un singur club a reușit să impună, peste noapte, o modificare de regulament în timpul competiției este un abuz extrem de grav. Iar faptul că președintele ligii — angajatul nostru, al tuturor cluburilor, plătit regește — se deplasează „la palat” pentru a „pupa inelul” este pur și simplu inacceptabil.

Nu, nu cred că domnul Becali va înceta vreodată să solicite favoruri pentru clubul pe care îl deține. Problema este că președintele LPF a decis să i le acorde fără nicio consultare cu ceilalți membri. Acest lucru creează un precedent periculos. Personal, consider că domnul Iorgulescu ar trebui să își prezinte demisia de onoare din funcția de președinte, având în vedere că încrederea în dânsul a celorlalte cluburi este iremediabil compromisă.

În încheiere, țin să urez mult succes celor trei cluburi românești încă angrenate în competițiile europene. Ele reprezintă, în acest moment, întreaga noastră ligă în Europa”, a acuzat Dan Șucu, acționar majoritar FC Rapid.

Totul a plecat de la acțiunea lui Becali de a-l reînscrie pe Malcolm Edjouma (28 de ani) pe lista de campionat, după ce acest fusese scos. Regulamentul nu permite reînscrierea după începerea sezonului a unui jucător aflat sub contract, ci doar a unuia nou-venit. Becali ar fi trebuit să-i facă un contract nou lui Edjouma, dacă dorește să-l folosescă din nou în campionat.

Patronul FCSB a răspuns că nu a făcut decât să „readapteze” situația din Superligă la regulamentele UEFA, care permit actualizarea listelor cu jucători după scurgerea câte unei faze din competiția europeană.