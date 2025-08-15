search
Vineri, 15 August 2025
Veste proastă pentru suporterii FCSB. Becali, fixat pe visul european: „Campionatul trebuie sacrificat”

Publicat:

Campioana României s-a calificat în play-off-ul Europa League, asigurându-și cel puțin prezența în grupele Conference League, după victoria cu 3-1 în fața kosovarilor de la Drita (6-3 la general).   

Gigi Becali, patron FCSB Foto/Arhivele Adevărul
Gigi Becali are o singură prioritate în momentul de față, și anume, accederea în grupele Europa League. În acest context, patronul formației roș-albastre a recunoscut faptul că Superliga nu reprezintă o prioritate pentru jucătorii lui Elias Charalambous. 

În prezent, FCSB se situează pe locul 12 în clasamentul campionatului intern, cu un total de doar 4 puncte, în urma celor cinci etape disputate până în prezent. 

Mai mult de atât, dacă FCSB se va califica în grupele Europa League, Gigi Becali dorește să mai transfere doi jucători în Capitală, printre care și un atacant.

„Asta este situația în campionat!”

Dennis Politic va juca pe poziția de atacant în derby-ul cu Rapid (17 august, 21.30, Arena Națională), scopul fiind acela de a-l menaja pe Bîrligea pentru manșa tur cu Aberdeen, care se va disputa în Scoția, pe data de 21 august.

„O să-l băgăm atacant pe Dennis Politic. Pe cine?! Nu mai avem altul. Bîrligea trebuie odihnit, să joace în Scoția. Asta e situația în campionat, trebuie sacrificat, nu avem ce să facem. Cu Rapid trebuie să odihnim câțiva jucători, asta e situația, Europa League ne interesează acum.

Dacă ne calificăm în Europa League, o să mai iau doi jucători. Acum sau la iarnă. Ne mai trebuie un atacant acum, nu poți să joci mereu cu Politic atacant!”, a spus patronul roș-albaștrilor, după returul cu Drita, conform digisport.ro.

În afara lui Bîrligea, FCSB îi are la dispoziție pentru postul de atacant pe Denis Alibec, venit în vară, dar afectat de probleme medicale, și, mai recent, pe Dennis Politic. În sezonul trecut, echipa a apelat și la improvizații, folosindu-i pe Miculescu sau Florin Tănase în rol de vârf.

