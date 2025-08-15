Ce urmează pentru echipele românești în cupele europene. Un singur pas până la grupele finale

CFR Cluj și Universitatea Craiova vor juca în deplasare în prima manșă a play-off-ului Conference League, pe 21 august, cu BK Hacken, respectiv Istanbul Bașakșehir, în timp ce FCSB se are o dublă manșă cu Aberdeeen, în play-off-ul Europa League.

După victoria reușită în Kosovo, 3-1 cu FC Drita, campioana va juca primul meci în Scoția, pe 21 august, iar revanșa la București, pe 28 august. Cu un succes în fața scoțienilor, roș-albaștrii se vor califica în grupa Europa League. În caz că vor fi eliminați, Olaru și compania vor fi repartizați în grupa din Conference League.

Universitatea Craiova se va deplasa la Istanbul pentru a forța calificarea în grupa din Conference League, după dubla nebună cu Spartak Trnava (3-0 și 3-4, după prelungiri). Turcii au trecut de norvegienii de la Viking, 4-2 la general, în turul 3, după ce în precedenta rundă s-au distrat cu bulgarii de la Cerno More (5-0 la general).

O misiune infernală va avea și CFR Cluj în tentativa de a ajunge în grupa celeie de-a treia competiții continentale. Ardelenii lui Dan Petrescu vor întâlni în dublă manșă pe suedezii de la Hacken, o echipă care alternează rezultatele excepționale cu înfrângerile la scor. Nordicii au scos pe Spartak Trnava (3-2 la general) și pe Anderlecht (la loviturile de departajare) în Europa League, pentru ca apoi să clacheze în fața norvegienilor de la Brann (0-2 și 1-0). Între aceste rezultate, Hacken a înregistrat scoruri incredibile în campionat (1-6 cu Djurgardens, 0-3 cu Malmo).

Programul meciurilor din prima manșă a play-off-ului Europa League (21 august)

Maccabi Tel Aviv (Israel) - Dinamo Kiev (Ucraina)

KF Shkendija (Macedonia de Nord) - Ludogoreț Razgrad (Bulgaria)

Slovan Bratislava (Slovacia) - Young Boys Berna (Elveția)

Malmo FF (Suedia) - Sigma Olomouc (Cehia)

Panathinaikos Atena (Grecia) - Samsunspor (Turcia)

Aberdeen FC (Scoția) - FCSB (România)

Lech Poznan (Polonia) - KRC Genk (Belgia)

FC Midtjylland (Danemarca) - KuPS Kuopio (Finlanda)

Lincoln Red Imps (Gibraltar) - Sporting Braga (Portugalia)

Zrinjski Mostar (Bosnia-Herțegovina) - FC Utrecht (Olanda)

SK Brann Bergen (Norvegia) - AEK Larnaca (Cipru)

HNK Rijeka (Croația) - PAOK Salonic (Grecia)

Manșa secundă se va juca pe 28 august.

Programul meciurilor din prima manșă a play-off-ului Conference League

Hamrun Spartans (Malta) - RFS (Letonia)

Shelbourne Dublin (Irlanda) - Linfield Belfast (Irlanda de Nord)

Breidablik (Islanda) - AC Virtus (San Marino)

FC Drita (Kosovo) - Differdange 05 (Luxemburg)

Olimpija Ljubljana (Slovenia) - FC Noah (Armenia)

RC Strasbourg (Franța) - IF Broendby (Danemarca)

Jagiellonia Bialystok (Pollonia) - FC Dinamo City (Albania)

Șahtior Donețk (Ucraina) - Servette Geneva (Elveția)

RSC Anderlecht Bruxelles (Belgia) - AEK Atena (Grecia)

Istanbul Bașakșehir (Turcia) - Universitatea Craiova (România)

Crystal Palace (Anglia) - Fredrikstad (Norvegia)

NK Celje (Slovenia) - Banik Ostrava (Cehia)

Rakow Czestochowa (Polonia) - Arda Kârdjali (Bulgaria)

Hibernian Edinburgh (Scoția) - Legia Varșovia (Polonia)

Levski Sofia (Bulgaria) - AZ Alkmaar (Olanda)

Polisia Jitomir (Ucraina) - Fiorentina (Italia)

Gyori ETO (Ungaria) - SK Rapid Viena (Austria)

Neman Grodno (Belarus) - Rayo Vallecano (Spania)

Lausanne-Sport (Elveția) - Beșiktaș Istanbul (Turcia)

Santa Clara (Portugalia) - Shamrock Rovers (Irlanda)

Rosenborg Trondheim (Norvegia) - FSV Mainz (Germania)

Sparta Praga (Cehia) - Riga FC (Letonia)

BK Haecken (Suedia) - CFR Cluj (România)

Wolfsberger AC (Austria) - Omonia Nicosia (Cipru)

Meciurile din manșa secundă se vor juca pe 28 august.