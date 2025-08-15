search
Vineri, 15 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Ce urmează pentru echipele românești în cupele europene. Un singur pas până la grupele finale

0
0
Publicat:

CFR Cluj și Universitatea Craiova vor juca în deplasare în prima manșă a play-off-ului Conference League, pe 21 august, cu BK Hacken, respectiv Istanbul Bașakșehir, în timp ce FCSB se are o dublă manșă cu Aberdeeen, în play-off-ul Europa League.

Oltenii, victorioși în thrillerul de la Trnava. Foto Facebook Universitatea Craiova
Oltenii, victorioși în thrillerul de la Trnava. Foto Facebook Universitatea Craiova

După victoria reușită în Kosovo, 3-1 cu FC Drita, campioana va juca primul meci în Scoția, pe 21 august, iar revanșa la București, pe 28 august. Cu un succes în fața scoțienilor, roș-albaștrii se vor califica în grupa Europa League. În caz că vor fi eliminați, Olaru și compania vor fi repartizați în grupa din Conference League.

Universitatea Craiova se va deplasa la Istanbul pentru a forța calificarea în grupa din Conference League, după dubla nebună cu Spartak Trnava (3-0 și 3-4, după prelungiri). Turcii au trecut de norvegienii de la Viking, 4-2 la general, în turul 3, după ce în precedenta rundă s-au distrat cu bulgarii de la Cerno More (5-0 la general).

O misiune infernală va avea și CFR Cluj în tentativa de a ajunge în grupa celeie de-a treia competiții continentale. Ardelenii lui Dan Petrescu vor întâlni în dublă manșă pe suedezii de la Hacken, o echipă care alternează rezultatele excepționale cu înfrângerile la scor. Nordicii au scos pe Spartak Trnava (3-2 la general) și pe Anderlecht (la loviturile de departajare) în Europa League, pentru ca apoi să clacheze în fața norvegienilor de la Brann (0-2 și 1-0). Între aceste rezultate, Hacken a înregistrat scoruri incredibile în campionat (1-6 cu Djurgardens, 0-3 cu Malmo).

Programul meciurilor din prima manșă a play-off-ului Europa League (21 august)

Maccabi Tel Aviv (Israel) - Dinamo Kiev (Ucraina)

KF Shkendija (Macedonia de Nord) - Ludogoreț Razgrad (Bulgaria)

Slovan Bratislava (Slovacia) - Young Boys Berna (Elveția)

Malmo FF (Suedia) - Sigma Olomouc (Cehia)

Panathinaikos Atena (Grecia) - Samsunspor (Turcia)

Aberdeen FC (Scoția) - FCSB (România)

Lech Poznan (Polonia) - KRC Genk (Belgia)

FC Midtjylland (Danemarca) - KuPS Kuopio (Finlanda)

Lincoln Red Imps (Gibraltar) - Sporting Braga (Portugalia)

Zrinjski Mostar (Bosnia-Herțegovina) - FC Utrecht (Olanda)

SK Brann Bergen (Norvegia) - AEK Larnaca (Cipru)

HNK Rijeka (Croația) - PAOK Salonic (Grecia)

Manșa secundă se va juca pe 28 august.

Programul meciurilor din prima manșă a play-off-ului Conference League

Hamrun Spartans (Malta) - RFS (Letonia)

Shelbourne Dublin (Irlanda) - Linfield Belfast (Irlanda de Nord)

Breidablik (Islanda) - AC Virtus (San Marino)

FC Drita (Kosovo) - Differdange 05 (Luxemburg)

Olimpija Ljubljana (Slovenia) - FC Noah (Armenia)

RC Strasbourg (Franța) - IF Broendby (Danemarca)

Jagiellonia Bialystok (Pollonia) - FC Dinamo City (Albania)

Șahtior Donețk (Ucraina) - Servette Geneva (Elveția)

RSC Anderlecht Bruxelles (Belgia) - AEK Atena (Grecia)

Istanbul Bașakșehir (Turcia) - Universitatea Craiova (România)

Crystal Palace (Anglia) - Fredrikstad (Norvegia)

NK Celje (Slovenia) - Banik Ostrava (Cehia)

Rakow Czestochowa (Polonia) - Arda Kârdjali (Bulgaria)

Hibernian Edinburgh (Scoția) - Legia Varșovia (Polonia)

Levski Sofia (Bulgaria) - AZ Alkmaar (Olanda)

Polisia Jitomir (Ucraina) - Fiorentina (Italia)

Gyori ETO (Ungaria) - SK Rapid Viena (Austria)

Neman Grodno (Belarus) - Rayo Vallecano (Spania)

Lausanne-Sport (Elveția) - Beșiktaș Istanbul (Turcia)

Santa Clara (Portugalia) - Shamrock Rovers (Irlanda)

Rosenborg Trondheim (Norvegia) - FSV Mainz (Germania)

Sparta Praga (Cehia) - Riga FC (Letonia)

BK Haecken (Suedia) - CFR Cluj (România)

Wolfsberger AC (Austria) - Omonia Nicosia (Cipru)

Meciurile din manșa secundă se vor juca pe 28 august.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Întâlnirea Donald Trump - Vladimir Putin va avea loc mai devreme. Noul program anunțat de Casa Albă
digi24.ro
image
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil
stirileprotv.ro
image
Descoperire macabră într-un apartament din București. Decesul unei femei i-a pus pe gânduri pe anchetatori. Ce au găsit în casă
gandul.ro
image
Cod galben și portocaliu de caniculă în jumătate de țară. Maximele ajung la 38 de grade
mediafax.ro
image
Cât a recuperat ANAF după falimentul Blue Air. Ministerul Finanțelor a ajuns să plătească ratele la împrumutul de 62 de milioane de euro
fanatik.ro
image
Doi foști ofițeri CIA și KGB comentează întâlnirea din Alaska: „Putin a câștigat deja pentru că Trump e un imbecil și l-a scos din izolare”
libertatea.ro
image
All-inclusive pe bani publici. O primărie din Argeș face cursuri de mii de euro cu angajații, la mare. Primar: „Merită, sunt banii mei”
digi24.ro
image
ȘOCANT: Soția fostului fotbalist din Superligă, bătută de doi bărbați în supermarket, în Craiova! „Au dat în mine și după ce am leșinat”
gsp.ro
image
Neverosimil! Au început returul de la 0-3 și au luat roșu în minutul 18. Ce a urmat va rămâne în istorie
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
antena3.ro
image
Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
observatornews.ro
image
Se schimbă anotimpurile? Vreme bizară în septembrie 2025, anunțată de climatologi
cancan.ro
image
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
prosport.ro
image
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a sosit. Ce se întâmplă în aceste momente e...
playtech.ro
image
I s-a stricat mașina în pădure și a fost nevoit să trăiască singur fără apă și fără mâncare timp de 9 zile. În ce stare a fost găsit un bărbat și cum a reușit să supraviețuiască
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cea mai radioactivă țară din lume a jucat primul său meci din istorie! Cât a fost scorul
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
El este Dragoș, polițistul de 34 de ani din București care a murit subit în timpul serviciului. Colegii săi trag un semnal de alarmă: „Mori cu zile”
kanald.ro
image
Klaus Iohannis, somat de ANAF să achite aproape un milion de euro pentru casa pe care a pierdut-o în instanță
playtech.ro
image
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Actualizare vamală în Emiratele Arabe Unite: Călătorii care transportă numerar, bunuri sau aur în Dubai cu valoare de peste 16.300 de dolari, obligați să le declare online
mediaflux.ro
image
ȘOCANT: Soția fostului fotbalist din Superligă, bătută de doi bărbați în supermarket, în Craiova! „Au dat în mine și după ce am leșinat”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Kalitsounia Sursa foto shutterstock 2040007535 jpg
Kalitsounia, desertul grecesc care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor

OK! Magazine

image
Tom Cruise i-a pus divorțul pe masă lui Nicole Kidman când aniversau 10 ani de mariaj. Diva a detaliat cum s-a răzbunat: ”Pe tocuri, că el e scund”

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
Poţi ghici numărul din imagine?