search
Sâmbătă, 27 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Dinamo București va juca în aceeași grupă cu Barca în Liga Campionilor

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Reprezentantă a țării noastre din postura de campioană, echipa masculină de handbal Dinamo Bucureşti şi-a aflat adversarele din ediția 2026/2027 a Ligii Campionilor. Printre acestea se numără chiar deţinătoarea trofeului, Barcelona.

Dinamo va evolua într-o „grupă de foc” în Liga Campionilor (foto: sportpictures)
Dinamo va evolua într-o „grupă de foc” în Liga Campionilor (foto: sportpictures)

Bucureștenii vor evolua în grupa E, cu Barça (Spania), Montpellier Handball (Franţa) şi SAH Aarhus (Danemarca).

Celelalte echipe participante: HC Zagreb, Aalborg Håndbold, Barça, Paris Saint-Germain, SC Magdeburg, One Veszprém HC, Kolstad Handball, Industria Kielce, Sporting Clube de Portugal (locuri garantate), MT Melsungen (câştigătoare European League); SAH Aarhus, GOG, HBC Nantes, Montpellier Handball, Füchse Berlin, PICK Szeged, HC Vardar, Orlen Wisla Plock, FC Porto, RK Celje Pivovarna Lasko, RK Partizan AdmiralBet, HC Kriens-Luzern şi IFK Kristianstad (pe bază de invitații).

Danemarca, Franța și Germania au câte 3 echipe, Polonia, Portugalia și Ungaria câte 2, Croația, Elveția Macedoania de Nord, Norvegia, Serbia, Slovenia, Spania și Suedia câte una.

Nu au primit invitații MOL Tatabanya KC (Ungaria), Valur (Islanda) și Elverum Handball (Norvegia).

Iată cum arată celelalte grupe:

Grupa A: Veszprem, Fuchse Berlin, FC Porto, Partizan;

Grupa B: Nantes, Melsungen, Wisla Plock, Vardar Skopje;

Grupa C: Aalborg, PSG, Zagreb, Celje;

Grupa D: Sporting, Pick Szeged, GOG, Kristianstad;

Grupa F: Magdeburg, Kielce, Koslstad, Kriens-Luzern;

Echipele care vor termina pe primul şi al doilea loc în cele şase grupe se vor califica în runda principală; echipele clasate pe locurile trei şi patru vor continua în Liga Europeană de Handbal Masculin a EHF.

Meciurile vor începe în 9/10 septembrie.

La masculin, clasamentul european arată astfel: 1. Germania 210,33, 2. Spania 186,33, 3. Franța 139,33, 4. Danemarca 138,67, 5. Polonia 128,00, 6. Ungaria 118,00, 7. România 77,50, 8. Portugalia 59,67, 9. Croația 48,67, 10. Norvegia 34,33, 11. Slovenia 29,00, 12. Macedonia de Nord 20,00.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu Nicușor Dan (surse)
digi24.ro
image
Grindeanu iese la atac după negocierile eșuate de la Cotroceni. Ce le transmite „curajoșilor” din PNL și USR
stirileprotv.ro
image
Grindeanu anunță că PSD nu mai propune niciun premier și are un mesaj pentru Ilie Bolojan: „Vin agențiile de rating, să înveți engleză până atunci”
gandul.ro
image
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
mediafax.ro
image
Care sunt, de fapt, criteriile de departajere la CM 2026. Ce se întâmplă dacă două echipe termină la egalitate
fanatik.ro
image
Specialistul în comunicare politică Gheorghe-Ilie Fârte, despre atacul lui Nicușor Dan la adresa PNL: „Este depășit de situație”
libertatea.ro
image
Rusia cere excluderea României de la organizarea competițiilor sportive internaționale: „Să fie o lecție pentru micii săi conducători”
digi24.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
Scandal! FIFA a respins cererea oficială de la Novergia - Franța: "Absolut dezgustător!"
digisport.ro
image
Ce înseamnă datele de pe ambalajul mâncărilor. Un stat din America elimină complet etichetele
click.ro
image
Guvernul Bolojan a decis să folosească „soluția germană” pentru Portofelul European de Identitate Digitală. Cum va fi folosit RoEUDIW
antena3.ro
image
Lovitură în plin pentru Oracle România: Gigantul american taie în carne vie şi a anunţat de dimineaţă că dă afară încă 500 de angajaţi la Bucureşti
zf.ro
image
Staţiunea de pe litoral plină până la refuz. "Nu ne aşteptam chiar la atât de multă lume"
observatornews.ro
image
ȘOCUL de care a avut parte Elena Udrea după ce a mers cu fetița ei în vacanță, în Mamaia: 'Ferească Dumnezeu!'
cancan.ro
image
2 schimbări la pensie. Crește vârsta de pensionare și stagiul de cotizare la femei. Cum le afectează?
newsweek.ro
image
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
prosport.ro
image
Cod roșu de caniculă și restricții de trafic în România. Județele unde se vor depăși 40 de grade
playtech.ro
image
Ousmane Dembele, hat-trick în 25 de minute în Norvegia – Franța! Balonul de Aur a scris istorie la Campionatul Mondial
fanatik.ro
image
Orașele în care apa se scumpește cu 30% de la 1 iulie: „Condiții impuse de Comisia Europeană”
ziare.com
image
Emil Boc a venit cu replica, după ce a declanșat un scandal de proporții cu Rusia
digisport.ro
image
Cel mai mare vis devine realitate pentru două zodii în luna iulie. Divinitatea le va întinde o mână de ajutor acestor nativi
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
BREAKING NEWS. E cutremur! Nicuşor Dan a făcut anunţul acum câteva minute
romaniatv.net
image
Rusia tună și fulgeră la adresa României. Gestul lui Emil Boc a enervat oamenii lui Putin: ”Este scandalos”
mediaflux.ro
image
David Popovici, după cel mai bun timp al carierei la 50 de metri: „Cu prietenul meu brazilian mă văd mâine, la sută”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
INTERVIU | Adrian Veștea, primele declarații după ce s-a întors la Brașov: „Nu este o înfrângere. Toată viața mea voi fi liberal, PNL are nevoie de mine”
actualitate.net
image
Ea a mama soacră din Italia a lui Mihai Mitoșeru: „Când cuscrele se înțeleg suntem și noi fericiți.” Cum o răsfață pe Camelia Mitoșeru?
click.ro
image
Comuna din „Toscana României” care îi cucerește pe români. Primarul pregătește noi investiții
click.ro
image
Ce spune Lora despre divorț, după ce a fost văzută singură la mai multe evenimente: „Avem viață și separat unul de altul”
click.ro
Rasputin profimedia 0654270006 jpg
Vraciul cu bărbăția de dimensiuni impresionante ar fi ajuns în patul împărătesei Rusiei. N-a cucerit-o cu ”talentele intime”, ci cu un alt as din mânecă
okmagazine.ro
Salata cu varza Sursa foto shutterstock 2146493509 jpg
Salată de varză, gata în 15 minute
clickpentrufemei.ro
Cetatea Belgradului (© Magyshadow / Wikimedia Commons)
Resturile de cămilă descoperite în Cetatea Belgradului dezvăluie rute comerciale medievale necunoscute
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arată acum Bodo de la Proconsul după ce a slăbit aproape 50 de kilograme. Transformarea i-a surprins pe fani
image
Ea a mama soacră din Italia a lui Mihai Mitoșeru: „Când cuscrele se înțeleg suntem și noi fericiți.” Cum o răsfață pe Camelia Mitoșeru?

OK! Magazine

image
Prințesa Kate, legături strânse cu fosta soție a unui miliardar tech faimos, implicat în scandalul Epstein. A vizitat-o acum câteva zile la Palatul Windsor

Click! Pentru femei

image
„Adio!” Gestul dureros făcut Melissa Gilbert, actrița din „Căsuța din prerie”, după ce soțul a fost acuzat de pedofilie

Click! Sănătate

image
Ce să faci dacă te-a muşcat o căpuşă şi cum afli dacă eşti la risc de boală Lyme