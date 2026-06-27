Dinamo București va juca în aceeași grupă cu Barca în Liga Campionilor

Reprezentantă a țării noastre din postura de campioană, echipa masculină de handbal Dinamo Bucureşti şi-a aflat adversarele din ediția 2026/2027 a Ligii Campionilor. Printre acestea se numără chiar deţinătoarea trofeului, Barcelona.

Bucureștenii vor evolua în grupa E, cu Barça (Spania), Montpellier Handball (Franţa) şi SAH Aarhus (Danemarca).

Celelalte echipe participante: HC Zagreb, Aalborg Håndbold, Barça, Paris Saint-Germain, SC Magdeburg, One Veszprém HC, Kolstad Handball, Industria Kielce, Sporting Clube de Portugal (locuri garantate), MT Melsungen (câştigătoare European League); SAH Aarhus, GOG, HBC Nantes, Montpellier Handball, Füchse Berlin, PICK Szeged, HC Vardar, Orlen Wisla Plock, FC Porto, RK Celje Pivovarna Lasko, RK Partizan AdmiralBet, HC Kriens-Luzern şi IFK Kristianstad (pe bază de invitații).

Danemarca, Franța și Germania au câte 3 echipe, Polonia, Portugalia și Ungaria câte 2, Croația, Elveția Macedoania de Nord, Norvegia, Serbia, Slovenia, Spania și Suedia câte una.

Nu au primit invitații MOL Tatabanya KC (Ungaria), Valur (Islanda) și Elverum Handball (Norvegia).

Iată cum arată celelalte grupe:

Grupa A: Veszprem, Fuchse Berlin, FC Porto, Partizan;

Grupa B: Nantes, Melsungen, Wisla Plock, Vardar Skopje;

Grupa C: Aalborg, PSG, Zagreb, Celje;

Grupa D: Sporting, Pick Szeged, GOG, Kristianstad;

Grupa F: Magdeburg, Kielce, Koslstad, Kriens-Luzern;

Echipele care vor termina pe primul şi al doilea loc în cele şase grupe se vor califica în runda principală; echipele clasate pe locurile trei şi patru vor continua în Liga Europeană de Handbal Masculin a EHF.

Meciurile vor începe în 9/10 septembrie.

La masculin, clasamentul european arată astfel: 1. Germania 210,33, 2. Spania 186,33, 3. Franța 139,33, 4. Danemarca 138,67, 5. Polonia 128,00, 6. Ungaria 118,00, 7. România 77,50, 8. Portugalia 59,67, 9. Croația 48,67, 10. Norvegia 34,33, 11. Slovenia 29,00, 12. Macedonia de Nord 20,00.