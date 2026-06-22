România nu va avea patru echipe în ediția 2025/2026 a Ligii Campionilor la handbal

Federația Europeană de Handbal (EHF) a dat publicității, astăzi (luni, 22 iunie 2026), lista echipelor care vor participa la ediția 2026-2027 al Ligii Campionilor. Țara noastră va fi reprezentată de trei formații.

Practic, în ceea ce ne privește sunt aceleași echipe ca în ediția precedentă. La feminin, vicecampioana CSM Bucureşti a primit o invitație şi se alătură campioanei Gloria Bistriţa. La această ediție vor fi prezente alte 14 echipe: HC Podravka, Team Esbjerg, Brest Bretagne Handball, Metz Handball, HSG Blomberg-Lippe, Györi Audi ETO KC, OTP Group Budućnost, Storhamar Håndball Elite şi RK Krim OTP Group Mercator (locuri garantat), respectiv Odense Håndbold, Nykøbing Falster Håndbold, BV Borussia Dortmund, FTC și Sola Handballklubb (pe bază de invitații).

România nu va fi reprezentată de 3 echipe, în această postură privilegiată fiind Danemarca (Team Esbjerg, Odense Handbold și Nykobing Falster). Franța, Germania, Norvegia, România și Ungaria vor avea câte două formații.

A fost respinsă cererea formației Molde Elite (Norvegia).

În repartizarea locurlor s-a ținut cont și de clasamentul națiunilor din Europa: 1. Ungaria 227,67, 2. Danemarca 169,00, 3. Franța 145,33, 4. Norvegia 142,23, 5. România 114,33, 6. Germania 110,67, 7. Slovenia 78,00, 8. Croația 52,00, 9. Muntenegru 46,33, 10. Turcia 29,00, 11. Suedia 26,00, 12. Polonia 26,00, 13. Cehia 26,00. În sensul că țările afate pe locurile 1-9 au putut solicita un wildcard.

Dinamo se află într-un club select la masculin

La masculin, Dinamo Bucureşti va fi reprezentanta țării noastre din postura de campioană.

La masculin, clasamentul european arată astfel: 1. Germania 210,33, 2. Spania 186,33, 3. Franța 139,33, 4. Danemarca 138,67, 5. Polonia 128,00, 6. Ungaria 118,00, 7. România 77,50, 8. Portugalia 59,67, 9. Croația 48,67, 10. Norvegia 34,33, 11. Slovenia 29,00, 12. Macedonia de Nord 20,00.

Celelalte echipe participante: HC Zagreb, Aalborg Håndbold, Barça, Paris Saint-Germain, SC Magdeburg, One Veszprém HC, Kolstad Handball, Industria Kielce, Sporting Clube de Portugal (locuri garantate), MT Melsungen (câştigătoare European League); SAH Aarhus, GOG, HBC Nantes, Montpellier Handball, Füchse Berlin, PICK Szeged, HC Vardar, Orlen Wisla Plock, FC Porto, RK Celje Pivovarna Lasko, RK Partizan AdmiralBet, HC Kriens-Luzern şi IFK Kristianstad (pe bază de invitații).

Danemarca, Franța și Germania au câte 3 echipe, Polonia, Portugalia și Ungaria câte 2, Croația, Elveția Macedoania de Nord, Norvegia, Serbia, Slovenia, Spania și Suedia câte una.

Nu au primit invitații MOL Tatabanya KC (Ungaria), Valur (Islanda) și Elverum Handball (Norvegia).

Tragerea la sorţi a grupelor, la feminin şi masculin, se va efectua vineri, 26 iunie 2026, de la ora 12.00, la sediul EHF de la Viena.

Faza grupelor va începe în 5/6 septembrie, la feminin, respectiv în 9/10 septembrie, la masculin.