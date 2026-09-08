Radu Drăgușin va fi antrenat de Paolo Vanoli la Fiorentina

Aflată în impas, Fiorentina l-a readus ca antrenor principal pe Paolo Vanoli, cel care asigurase menţinerea echipei în Serie A la finalul campionatului precedent. Acesta îi succede lui Fabio Grosso, care a fost demis duminică după doar trei etape disputate.

Paolo Vanoli a revenit la Fiorentina după trei luni Foto: Fiorentina Calcio

Ocupantă a ultimului loc, fără vreun punct, Fiorentina a anunţat „că i-a încredinţat lui Paolo Vanoli conducerea tehnică a echipei sale de primă ligă. Mulţumim din suflet lui «Mister» pentru că a acceptat imediat şi cu entuziasm conducerea echipei”, a precizat clubul din Serie A într-un scurt comunicat.

Vanoli i-a succedat lui Stefano Pioli în noiembrie trecut, când „La Viola” se afla pe ultimul loc, cu doar 4 puncte după zece etape.

Cu Vanoli antrenor principal, Fiorentina a terminat pe locul 15 în ediția 2025/2026 a Serie A şi a ajuns în sferturile de finală ale Conference League. După ce a asigurat menţinerea în prima ligă din Italia, Vanoli, care a antrenat şi echipele din Veneţia şi Torino, urma iniţial să-şi prelungească acordul cu încă un campionat.

Cu toate acestea, conducerea Fiorentinei a decis în iunie să-i încredinţeze echipa lui Fabio Grosso, care la momentul respectiv antrena la Sassuolo. Sub conducerea tehnică a campionului mondial din 2006, Fiorentina, care sărbătoreşte o sută de ani de existență, nu a obţinut niciun punct în trei etape de campionat.

După o victorie în Cupa Italiei (4-1), echipa sa a suferit trei înfrângeri la debutul în Serie A, pe terenul lui AS Roma (0-4), iar apoi acasă împotriva lui Frosinone (0-3) şi Torino (1-2).

În vârstă de 48 de ani, Grosso a lucrat în trecut ca antrenor al lui Olympique Lyon, unde a rămas doar trei luni, în perioada septembrie - noiembrie 2023. El a fost demis după doar şapte meciuri (o victorie).

La Fiorentina s-a transferat vara trecută şi Radu Drăguşin, adus de la Tottenham în iulie, sub formă de împrumut cu plată (1,5 milioane) cu clauză de cumpărare stabilită la 17,5 milioane de euro. Fundașul a dat pasa decisivă la reușita prin care formația lui a deschis scorul în partida cu Torino (1-2), din etapa a treia din Serie A. Drăgușin mai avusese o contribuție importantă și în Coppa Italia, acolo unde Fiorentina a trecut cu 4-1 de Benevento, iar fundașul român i-a dat o pasă de gol lui Ranieri la reușita de 3-0.