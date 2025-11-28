PSV-ul lui Dennis Man, cât mai aproape de primăvara europeană. Ce urmează după victoria răsunătoare cu Liverpool

PSV Eindhoven a făcut senzație pe Anfield, învingând Liverpool cu 4-1 în faza principală a Champions League.

Echipa lui Dennis Man a ajuns astfel la 8 puncte în cinci meciuri, urcând pe locul 15 în clasamentul grupei. Deși mai are de jucat împotriva unor adversari puternici precum Atletico Madrid, Newcastle și Bayern Munchen, PSV are motive să spere la calificarea în primăvara europeană.

📈 PSV 🇳🇱 by far the biggest winners in Top 24 race, added +32% after a win at Anfield!📉 Eintracht 🇩🇪 suffer a big blow after a 0-3 home loss to Atalanta 🇮🇹!📉 PSV's 🇳🇱 win was bad news for many teams hoping to reach Top 24!👉 Full probabilities and scenarios available in… pic.twitter.com/ZC5I5cOE0A — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 26, 2025

Conform datelor Football Meets Data, succesul de pe terenul englezilor a crescut șansele ca PSV să termine printre primele 24 de echipe cu 32%, ceea ce o plasează printre favoritele pentru play-off-ul de calificare în optimile Champions League.

Dennis Man a primit nota 7 în PSV - Liverpool, 4-1

În prima repriză, românul nu a strălucit. Nu a șutat la poartă și niciunul dintre cele trei driblinguri încercate nu a avut succes. În partea a doua, Man a fost mai activ în defensivă, ajutându-l pe Sergino Dest să-l țină sub control pe Cody Gakpo.

Atacantul a fost schimbat în minutul 88 cu Esmir Bajraktarevic. Nota primită de Man a fost 7, ușor sub media echipei de 7,3.

Cifrele lui Dennis Man

- zero șuturi la poartă;

- 0/4 driblinguri reușite;

- 40 de atingeri de balon;

- 20/23 pase reușite;

- două faulturi suferite și unul comis;

- 2/8 dueluri câștigate la sol;

- 2/3 dueluri câștigate în aer;

- două intercepții;

- o respingere.