Meci de coșmar pentru Dennis Man. Românul, tratat ostil de către olandezi în ultima etapă din Eredivisie. L-au huiduit toată seara

Dennis Man (27 de ani) a avut parte de o seară dificilă în Olanda, în timpul confruntării dintre Breda și PSV, încheiată 0-1, meci care a contat pentru etapa a 13-a din Eredivisie.

Extrema dreaptă a început din nou ca titular, însă aventura lui pe teren s-a oprit în minutul 71, când antrenorul l-a înlocuit pe acesta cu Esmir Bajraktarevic, jucător pe care Man îl întâlnise ca adversar în partida Bosnia-România, scor 3-1.

Până să fie scos, publicul olandez l-a huiduit pe Man la fiecare atingere de minge

Chiar din primele faze ale meciului, fotbalistul român a devenit ținta celor de la Breda, care l-au faultat de patru ori în doar câteva minute, după cum au relatat jurnaliștii olandezi.

Publicația Sport Nieuws a dedicat un articol întreg situației lui Man și l-a descris într-o manieră figurată ca fiind „condimentul” echipei PSV. După seria de faulturi primite, Man a reușit să treacă mingea printre picioarele unui adversar și a cerut lovitură liberă după ce a căzut, însă arbitrul a lăsat jocul să continue.

La scurt timp, românul a rămas iarăși întins pe gazon în urma unui duel cu căpitanul lui Breda. În acel moment, fanii gazdelor, iritați că îl vedeau des la pământ, au început să huiduie la unison.

Din clipa aceea, spun ziariștii din Olanda, stadionul l-a fluierat constant pe Man la fiecare atingere, până în momentul schimbării.

Pentru atacant urmează acum un duel de top. Meciul cu Liverpool, pe Anfield, în Champions League, programat miercuri, de la ora 22:00.