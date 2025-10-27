Dennis Man s-a întors în tunel din care părea că ieșise. Internaționalul român este pus la colț de olandezi

Olandezii au remarcat contrastul dintre prestația lui Dannis Man (27 de ani) din partida cu Napoli din Liga Campionilor, unde românul a marcat o dublă, și derby-ul cu Feyenord, câștigat de PSV în deplasare cu 3-2.

PSV Eindhoven s-a impus cu 3-2 în fața rivalei Feyenoord, într-un derby spectaculos contând pentru etapa a 10-a din Eredivisie.

Deși echipa sa a câștigat pe „De Kuip”, prestația internaționalului român Dennis Man (27 de ani) a atras criticile presei olandeze.

Antrenorul Peter Bosz l-a trimis pe Man pe teren din primul minut, însă evoluția sa a fost una ștearsă pe faza ofensivă. Man a rezistat pe teren până în minutul 71, când a fost înlocuit cu Esmir Bajraktarevic.

În totală antiteză cu performanța lui Man, colegul său din atac, Ismael Saibari (24 de ani), a fost eroul serii, reușind un hat-trick în minutele 30, 51 și 60. Pentru Feyenoord au marcat Valente (50) și Targhalline (73).

Presa din Olanda l-a criticat imediat pe român. Publicația voetbalprimeur.nl a notat că Man nu a reușit să își continue forma de vis arătată recent, în meciul cu Napoli, unde reușise o „dublă".

„O prestație lipsită de strălucire din partea lui Man, care nu a putut continua seara de vis împotriva lui Napoli. Românul nu a fost niciodată în joc și rareori a găsit spațiul necesar pentru a crea o amenințare la poarta adversă", au scris olandezii.

Feyennord și PSV Eindhoven sunt pe primul loc în Olanda, după 10 etape, cu câte 25 de puncte fiecare. Pe locul 3 se află Alkmaar, cu 21 de puncte. Pe 4 stă Ajax, cu 19 puncte.