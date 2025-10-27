search
Dennis Man s-a întors în tunel din care părea că ieșise. Internaționalul român este pus la colț de olandezi

0
0
Publicat:

Olandezii au remarcat contrastul dintre prestația lui Dannis Man (27 de ani) din partida cu Napoli din Liga Campionilor, unde românul a marcat o dublă, și derby-ul cu Feyenord, câștigat de PSV în deplasare cu 3-2.

Man nu leagă evoluții mari

PSV Eindhoven s-a impus cu 3-2 în fața rivalei Feyenoord, într-un derby spectaculos contând pentru etapa a 10-a din Eredivisie.

Deși echipa sa a câștigat pe „De Kuip”, prestația internaționalului român Dennis Man (27 de ani) a atras criticile presei olandeze.

Antrenorul Peter Bosz l-a trimis pe Man pe teren din primul minut, însă evoluția sa a fost una ștearsă pe faza ofensivă. Man a rezistat pe teren până în minutul 71, când a fost înlocuit cu Esmir Bajraktarevic.

În totală antiteză cu performanța lui Man, colegul său din atac, Ismael Saibari (24 de ani), a fost eroul serii, reușind un hat-trick în minutele 30, 51 și 60. Pentru Feyenoord au marcat Valente (50) și Targhalline (73).

Presa din Olanda l-a criticat imediat pe român. Publicația voetbalprimeur.nl a notat că Man nu a reușit să își continue forma de vis arătată recent, în meciul cu Napoli, unde reușise o „dublă".

O prestație lipsită de strălucire din partea lui Man, care nu a putut continua seara de vis împotriva lui Napoli. Românul nu a fost niciodată în joc și rareori a găsit spațiul necesar pentru a crea o amenințare la poarta adversă", au scris olandezii.

Feyennord și PSV Eindhoven sunt pe primul loc în Olanda, după 10 etape, cu câte 25 de puncte fiecare. Pe locul 3 se află Alkmaar, cu 21 de puncte. Pe 4 stă Ajax, cu 19 puncte.

