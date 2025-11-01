Dennis Man, reușită strălucitoare pentru PSV. Românul evoluție perfectă, încununată cu un gol și o pasă de gol

Dennis Man a dat un gol şi o pasă de gol pentru PSV Eindhoven, care a învins-o pe Fortuna Sittard cu scorul de 5-2, vineri seara, pe Philips Stadion, într-un meci din etapa a 11-a a primei ligi olandeze de fotbal.

Extrema română a pasat la reușita lui Ismael Saibari, care a deblocat tabela în minutul 17, marocanul punctând și pentru 2-0. În prelungirile primei reprize, Dennis Man a ridicat scorul la 3-0 cu o execuție de poveste, în care a ridiculizat doi adversari și a înscris cu un şut la colţul scurt.

Tricolorul, care a jucat 77 de minute, a ajuns la două goluri marcate în 7 partide în Eredivisie, și alte două reușite în 3 partide în Champions League. Lider cu PSV în campionatul Olandei, Dennis Man a fot ales omul meciului cu Sittard, fiind notat cu 9,1 de specialiștii de la Sofascore, pentru prestația sa remarcabilă. Asta în condițiile în care media formației sale a fost de 7,2.

Pe lângă golul și pasa decisivă, românul a mai creat o ocazie mare, a dat cinci pase cheie și a câștigat și toate cele 7 dueluri în care a fost implicat. ”Dennis Man le-a oferit spectatorilor ceva de savurat. Românul a driblat, a trecut pe lângă câțiva fundași de parcă nici nu erau acolo și a trimis mingea delicat în colțul scurt. Încă un gol superb: 3-0”, au notat jurnaliștii olandezi.