Dennis Man își pune amprenta pe sezonul lui PSV. A livrat încă un gol de milioane pentru olandezi

Dennis Man a fost trimis pe teren în minutul 64, într-un moment în care echipa avea nevoie de un plus de energie. La doar câteva minute după, gazdele au reușit să deschidă scorul, însă românul nu a stat deoparte și a încercat să schimbe soarta meciului.

Momentul lui a venit în minutul 82. După o centrare în careu, mingea a ajuns la el la bara a doua. Dennis Man a preluat cu încredere și a șutat rapid, la colțul scurt, fără nicio șansă pentru portar. Un gol care a arătat din nou cât de decisiv poate fi.

Chiar dacă FC Volendam a dat lovitura pe final și s-a impus cu 2-1, evoluția lui Man a fost una care a ieșit, fără dar și poate, în evidență.

PSV rămâne lider în Eredivisie, cu 59 de puncte strânse în 23 de etape, și continuă să domine campionatul. Iar Dennis Man își consolidează poziția în echipă: opt goluri și șase pase decisive în 26 de apariții, cifre care spun clar că românul contează în campionatul olandez.