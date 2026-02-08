Olandezii l-au subestimat pe Dennis Man. Românul a intrat în teren și i-a asigurat victoria lui PSV cu un gol splendid

PSV Eindhoven a obținut o victorie spectaculoasă în deplasare la Groningen, revenind de la 0-1 și impunându-se cu 2-1, consolidându-și astfel avansul de 17 puncte în fruntea Eredivisie.

Echipa gazdă a deschis scorul încă din minutul 17, prin golul lui Younes Taha, iar PSV a rămas în urmă până la pauză. Dennis Man a început meciul pe bancă, Peter Bosz alegând să-l titularizeze pe banda dreaptă pe Esmir Bajraktarevic, considerat mai în formă înaintea acestei partide.

🚨⚽️ Dennis Man🇳🇱 Groningen 1-2 PSVpic.twitter.com/o1MuzwkJfs — Goals Xtra (@GoalsXtra) February 8, 2026

Dennis Man, decisiv

Situația s-a schimbat în minutul 60, când antrenorul olandez l-a trimis în teren pe internaționalul român. Schimbarea a fost decisivă: în minutul 65, Saibari a egalat pentru PSV, iar 11 minute mai târziu a oferit pasa decisivă pentru Man, care a preluat cu capul și a împins mingea din fața portarului pentru 2-1.

Golul a fost al patrulea pentru Dennis Man în acest sezon de campionat, iar prestația sa i-a adus nota 7.7 din partea Flashscore.

Cu această victorie, PSV păstrează un avans lejer de 17 puncte față de Feyenoord.