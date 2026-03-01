search
Duminică, 1 Martie 2026
Adevărul
Weekend de vis pentru românii din străinătate. Dennis Man și Mihăilă, goluri excepționale pentru PSV și Rizespor

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Dennis Man și Valentin Mihăilă traversează o perioadă excelentă în campionatele în care evoluează și continuă să fie decisivi pentru echipele lor. Cei doi internaționali români au marcat din nou în acest weekend, confirmând forma foarte bună și constanța din ultimele săptămâni.

Dennis Man și Valentin Mihăilă Foto/Instagram
Dennis Man și Valentin Mihăilă Foto/Instagram

Dennis Man continuă perioada excelentă din Olanda 

Internaționalul român și-a trecut din nou numele pe lista marcatorilor. Atacantul român a înscris în victoria obținută de PSV Eindhoven pe terenul celor de la Heracles Almelo, scor 3-1. Golul marcat în această partidă este al treilea pentru Man în ultimele patru meciuri, semn că traversează una dintre cele mai bune perioade de când joacă în Eredivisie.

Partida, disputată în etapa a 25-a din Eredivisie, a fost controlată de PSV încă din prima repriză. În minutul 40, la 2-0 pentru oaspeți, Man a profitat de o lovitură liberă executată în careu, s-a desprins de marcaj și a trimis cu capul din apropiere, fără șanse pentru portar.

Pentru internaționalul român, acesta este al șaselea gol în campionat, în acest sezon. În plus, el a oferit și șase pase decisive în cele 19 meciuri jucate până acum. După acest succes, PSV își păstrează poziția de lider, cu 65 de puncte strânse în 25 de etape, și face un nou pas important spre titlu.

Remko Pasveer zit er helemaal naast en Dennis Man kopt simpel binnen 😳#herpsv pic.twitter.com/1WjF6B7aAw

— ESPN NL (@ESPNnl) February 28, 2026

Gol și prestație solidă pentru Valentin Mihăilă

Valentin Mihăilă confirmă forma excelentă pe care o traversează în Turcia și a înscris, din nou, pentru Çaykur Rizespor, de această dată în duelul cu Kasımpaşa SK.

Mijlocașul român a dus scorul la 2-0 în minutul 56, după o pasă primită de la Laci, finalizând cu siguranță faza de atac a echipei sale. La scurt timp, în minutul 58, a văzut cartonașul galben, iar în minutul 72 a fost înlocuit cu Zeqiri.

Reușita vine la doar opt zile după ce Mihăilă punctase și în victoria cu 2-0 împotriva celor de la Kocaelispor. Tot el a oferit o pasă decisivă acum două etape, în confruntarea cu Gençlerbirliği.

Forma bună a internaționalului român nu este o surpriză. La finalul lunii ianuarie, Mihăilă a mai înscris în partidele cu İstanbul Başakşehir (2-2) și Alanyaspor (1-1), confirmând constanța din acest sezon.

