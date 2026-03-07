Dennis Man i-a dat pe spate pe olandezi. Românul, desemnat jucătorul lunii în Eredivisie

Dennis Man a lăsat Serie A pentru campionatul Olandei și, chiar dacă evoluțiile sale în tricoul lui PSV au fost oscilante, s-a dovedit că decizia sa a fost foarte bună. Internaționalul român a câștigat și un prim trofeu, fiind desemnat jucătorul lunii februarie în Eredivisie, în urma prestațiilor sale.

Dennis Man a marcat trei goluri în patru etape, doar în partida cu Heerenveen nereușind să puncteze. În martie, tricolorul și-a continuat forma bună, înscriind în partida din Cupa Olandei, 2-3 Nijmegen.

Cei de la PSV au marcat evenimentul, chiar dacă în ultimele patru luni distincția a fost acordată numai unor fotbaliști de la liderul din Eindhoven. „Dennis Man a fost desemnat Jucătorul Lunii în Eredivisie. Extrema a jucat în fiecare meci de campionat din februarie, marcând de trei ori. Aceasta este a patra oară consecutiv când premiul este acordat unui jucător PSV.

A ajuns la 10 goluri pentru PSV

Este prima dată când Dennis Man îl câștigă. El a jucat în meciurile din februarie, marcând împotriva lui FC Groningen (2-1), FC Volendam (1-2) și Heracles Almelo (3-1). Românul în vârstă de 27 de ani a continuat această formă și în martie, marcând și în înfrângerea suferită în semifinală în fața lui NEC (2-3)”, au scris cei de la PSV pe site-ul oficial al clubului.

„Salut! Mă bucur că am câștigat acest trofeu. Februarie a fost o lună bună. Sper că voi continua așa, deci hai, PSV!”, a postat și românul achiziționat de formația olandeză cu 8,5 milioane de euro de la Parma. Cotat la 13 milioane de euro, Dennis Man are cifre excelente în tricoul grupării din Eindhoven: 29 de meciuri, 10 goluri și 6 pase decisive, în toate competițiile.