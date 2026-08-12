 Război, dar nu de 100 de ani. PSG și Aston Villa își dispută Supercupa Europei | adevarul.ro
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Război, dar nu de 100 de ani. PSG și Aston Villa își dispută Supercupa Europei

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Câștigătoarele Ligii Campionilor și Europa League la fotbal se înfruntă astăzi, la ora 22.00, la Salzburg, pentru Supercupa Europei la fotbal. PSG și Aston Villa au mai câștigat trofeul o singură dată fiecare.

Aston Villa și PSG s-au înfruntat în primăvara anului trecut (Foto: EPAImages)
Aston Villa și PSG s-au înfruntat în primăvara anului trecut (Foto: EPAImages)

Confruntarea care deschide sezonul de toamnă la nivel continental opune, așadar, reprezentantele a două școli și, totodată, cele ale unor națiuni care s-au confruntat deseori în decursul istoriei. Dacă ne referim strict la cele două combatante care și-au câștigat dreptul de a-și disputa ediția 2026 a Supercupei Europei observăm că PSG și Aston Villa s-au întâlnit în sferturile de finală ale Champions League, în 2025, gruparea franceză calificându-se cu 5-4 la „general” după 3-1 la Paris și 2-3 pe Villa Park.

Campioană a Europei, formația din „Orașul Luminii” este și deținătoare a Supercupei. PSG a câștigat ediția precedentă după o dispută cu Tottenham care s-a încheiat 2-2, câștigătoarea fiind decisă la loviturile de departajare (4-3). Un trofeu în Supercupa Europei are și Aston Villa, care a câștigat „dubla” cu Barcelona (0-1 pe Camp Nou și 3-0 după prelungiri pe Villa Park), în 1982.

Cele mai multe trofee au fost câștigate de Real Madrid - 6, Barcelona - 5, AC Milan - 5, Liverpool - 4 și Atletico Madrid - 3. Printre cele 26 de formații care au cucerit Supercupa Europei se numără și Steaua București, care s-a impus la limită (1-0) în disputa cu Dinamo Kiev, în 1987. Grație acelui succes obținut prin golul marcat de Hagi din lovitură liberă, România se numără printre cele 13 națiuni care au echipe ce și-au adjudecat trofeul.

A 20-a finală pentru Enrique

Antrenor la PSG, Luis Enrique are ocazia de a-și îmbunătăți un palmares care este deja impresionant. Potrivit cotidianului „LEquipe”, pentru spaniol, aceasta este cea de-a 20-a finală din 30 mai 2015, când a condus-o pe Barcelona în disputa cu Athletic Bilbao, în Cupa Spaniei (catalanii s-au impus cu 3-1). Și echipele pregătite de el s-au impus în 16! Iar dacă ne referim doar la confruntările într-o singură manșă, la nivelul formațiilor de club (excludem, de exemplu, finala Ligii Națiunilor, pierdută cu 1-2 de Spania în fața Franței, în 2021), dar și Supercupele Spaniei disputate în sistem tur-retur, bilanțul lui Luis Enrique este unul impresionant: 15 victorii în 16 meciuri. Potrivit aceleiași surse, singura sa înfrângere s-a produs în iulie 2025, în finala Cupei Mondiale a Cluburilor, acolo unde Parisul a pierdut (0-3) cu Chelsea Londra.

Luis Enrique a câștigat ultimele 4 finale cu PSG la lovituri de departajare (Foto: EPAImages)
Luis Enrique a câștigat ultimele 4 finale cu PSG la lovituri de departajare (Foto: EPAImages)

Pe de altă parte, în ultimele patru finale disputate de Luis Enrique PSG s-a impus de fiecare dată la loviturile de departajare: cu Tottenham, în Supercupa Europei din 2025 (2-2, 4-3), cu Flamengo, în Cupa Internațională din 2025 (1-1, 2-1), cu OM, în cea mai recentă ediție a Trofeului Campionilor (2-2, 4-1) și cu Arsenal, în finala Ligii Campionilor din luna mai (1-1, 4-3).

În acest an, Supercupa Europei va înregistra și o altă premieră. În sensul că UEFA l-a delegat ca arbitru pe somalezul Omar Artan, cel căruia i-a fost interzisă intrarea în SUA de cărtre Serviciul Vamal și de Protecție a Granițelor chiar dacă el avea o viză valabilă și făcea parte dintre oficialii ce urmau să conducă partide la CM de fotbal. În vârstă de 34 de ani, acesta a condus la centru finala Ligii Campionilor Confederației Africane de Fotbal și a fost desemnat cel mai bun arbitru al anului la nivelul CAF. UEFA a comunicat faptul că numirea lui Artan a fost realizată în baza unui acord de cooperare semnat cu CAF în acest an pentru consolidarea colaborării între cele două confederații. „A fost o perioadă foarte grea. Foarte mulți oameni îmi poartă simpatie pentru că atunci când cineva lucrează foarte mult ani la rândul și trebuie să facă ceva, iar apoi nu poate, este foarte dificil”, a declarat Artan, care a adăugat: „Consider că dacă eu am putut să reușesc, oricine poate. Nu vă opriți să visați”.

Programată astăzi, la ora 22.00, partida PSG - Aston Villa va fi transmisă de Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Salzburg (Austria) va deveni al 14-lea oraș care găzduiește Supercupa Europei după schimbarea formatului și mutarea partidei de la Monaco, începând din 2013.

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