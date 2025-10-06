search
Luni, 6 Octombrie 2025
Primul iubit al Nadiei Comăneci, dezvăluit de Ioan Becali. E implicat acum într-un scandal de hărțuire sexuală

Publicat:

Deși a refuzat să dea detalii despre relațiile sale dinaintea fugii în SUA, Nadia Comăneci a fost asociată deseori cu Nicu Ceaușescu, fiul fostului dictator Nicolae Ceaușescu, din cauza căruia ar fi și părăsit România. Impresarul Ioan Becali a dezvăluit acum că fosta mare gimnastă ar mai fi avut un iubit celebru, pe fostul internațional român Ion Geolgău.

Agentul de jucători a susținut că „Zeița de la Montreal” s-ar fi aflat într-o relație amoroasă cu fotbalistul Ion Geolgău, fostul membru al Craiovei Maxima. Becali a declarat că a auzit informația de la fotbaliștii Universității. Pe atunci, mijlocașul activa la echipa din Bănie și la naționala de tineret.

„Părea un băiat foarte civilizat. Când eram în Occident auzisem că Nadia Comăneci era iubita lui. Primul iubit al Nadiei era Geolgău. Acum nu știu cât de adevărat a fost, dar presa a bubuit. Eu auzisem de la fotbaliștii din Craiova că umblase cu Nadia. Iubire mare. Lasă cu Nicu Ceaușescu… Nadia avea 17 ani și Geolgău avea 20 sau 21, juca și la Craiova și la naționala de tineret. Așa am auzit, că au avut o relație”, a spus impresarul, pentru Fanatik.

Și Andrei Păunescu, fiul poetului Adrian Păunescu, a vorbit pe această temă, când a comentat o fotografie celebră făcută în vestiarul Universității Craiova, după succesul istoric cu Kaiserslautern, din 1983. ”E acolo minunata Nadia Comâneci. Lângă ea, deloc întâmplător, Gheorghiță Geolgău. Nu intru în detalii, eu eram prea mic să aflu alte amănunte despre ei”, a comentat în trecut artistul.

Geolgău a rămas mare crai

Deși de atunci au trecut peste 40 de ani, Ion Geolgău a rămas mare crai. În prezent angajat al FRF, olteanul i-a făcut avansuri mamei unui tânăr fotbalist, trimițându-i mesaje cu tentă sexuală. „Recunosc că e o conversație reală, însă trebuie spus că este o discuție veche, purtată în urmă cu mai bine de un an. Sunt om și sunt supus greșelii. Deși sunt prezentate doar fragmente care mă pun într-o lumină proastă, recunosc că am greșit și regret sincer acest lucru. Totuși, nu s-a întâmplat nimic între mine și doamna respectivă”, a spus Ion Geolgău, pentru ProSport.

Sport

