Ion Geolgău, prins în offside. Oficialul FRF, mesaje cu tentă sexuală către mama unui junior. ”Criteriile” de selecție la națională

Ion Geolgău, șeful scouterilor Federației Române de Fotbal și fost fotbalist consacrat al Universității Craiova și al echipei naționale, este protagonist într-un alt episod șocant, după ce în 2018, a fost inclus într-un mare scandal de corupție în ceea ce privește convocările la echipele naționale de juniori.

În prezent, Geolgău ar fi hărțuit, prin intermediul rețelelor de socializare, o mamă al cărui copil urma să participe la selecția pentru lotul național de juniori. Fostul tricolor, autorul unor mesaje cu plină tentă sexuală, încerca să o convingă pe mama tânărului fotbalist să se întâlnească în particular cu acesta.

Mai mult de atât, oficialul FRF îș exprima fanteziile în scris, fără perdea, descriindu-i femeii cum o „dezbracă din priviri”, cum și-o imaginează pe aceasta „sub duș, acoperită de spumă”, dar și cum gândul său stă doar la buzele acesteia, conform Gazeta de Cluj.

Fiul respectivei doamne urma să participe la selecția organizată la Cluj, fapt ce ridică suspicini grave legate de criteriile de selecție la loturile naționale de juniori.

→ Imaginea 1/2: ioan jpg

Nu se află la prima abatere: „Dacă știam că-mi cere șpagă...”

Numele lui Ion Geolgău apare din nou într-un scandal de corupție. Părinții tinerilor fotbaliști erau presați să ofere bani sau să îndeplinească diverse favoruri pentru ca fiii lor să fie chemați la echipele naționale de juniori.

Un exemplu șocant este povestea antrenorului Marius Iurea, care trăiește la Berlin. El spune că, în 2018, Geolgău i-ar fi cerut mită pentru ca fiul său să rămână în lotul național. Situația a fost umilitoare: de la condiții proaste de cazare, până la discuții ciudate purtate în mașină, unde s-au făcut aluzii la bani. Totul s-a terminat urât. După ce Iurea a refuzat să plătească, Geolgău l-a lăsat singur pe o stradă din Buftea.

„Dacă știam că o să-mi ceară șpagă, îi făceam flagrant. Sunt niște borfași! Geolgău e protejat de Burleanu și Mihai Stoichiță!”, a declarat Iurea pentru ProSport.