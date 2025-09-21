search
Duminică, 21 Septembrie 2025
Ion Geolgău, prima reacție după mesajele cu tentă sexuală: „Recunosc, sunt și eu om"

Publicat:
Ultima actualizare:

Ion Geoglău, angajat al FRF, în vârstă de 64 de ani, a fost acuzat că ar fi hărțuit, prin intermediul mesajelor, o mamă al cărui copil urma să ia parte la selecția pentru lotul național de juniori. 

Ion Geolgău, oficial FRF FOTO Mediafax
Ion Geolgău, oficial FRF FOTO Mediafax

În prezent, șeful scouterilor din cadrul FRF s-a adresat în spațiul public și a recunoscut că mesajele trimise sunt reale, însă nu sunt recente, neavând legătură cu perioada de selecție la naționala de juniori. 

„Recunosc că e o conversație reală, însă trebuie spus că este o discuție veche, purtată în urmă cu mai bine de un an. Sunt om și sunt supus greșelii. Deși sunt prezentate doar fragmente care mă pun într-o lumină proastă, recunosc că am greșit și regret sincer acest lucru. Totuși, nu s-a întâmplat nimic între mine și doamna respectivă.

Niciodată nu am pretins favoruri pentru a selecta vreun copil și, în plus, din vara anului 2023 nu mă mai ocup de selecțiile naționale. Dacă există cineva care are alte lucruri de spus despre mine, îl rog public să iasă în față. Mă voi supune anchetei Federației Române de Fotbal și voi colabora pentru ca toate aspectele să fie lămurite!“, a declarat Ion Geolgău, potrivit prosport.ro.

FRF a demarat o anchetă internă

În urma converațiilor apărute în presă, în care oficialul îi trimitea femii mesaje cu tentă sexuală, Federația Română de Fotbal s-a autosesizat și a deschis o anchetă internă în ceea ce privește activitatea lui Ion Geolgău.

„Administrația FRF a decis deschiderea unei anchete interne ca urmare a informațiilor apărute recent în mass-media referitoare la activitatea domnului Ion Geolgău.

Având în vedere natura aspectelor vehiculate, FRF consideră necesară verificarea veridicității acestora prin proceduri interne, în deplină transparență și conform reglementărilor în vigoare.

În acest sens, Federația Română de Fotbal face apel către reprezentanții mass-media care au lansat respectivele informații să pună la dispoziția FRF toate datele și documentele pe care le dețin. Reamintim că FRF dispune de un Regulament de Ordine Interioară și un Cod de Etică aplicabile tuturor angajaților, integritatea fiind unul dintre principiile fundamentale care ghidează activitatea instituției.

Totodată, menționăm că, în ultimii doi ani, domnul Ion Geolgău nu a avut nicio implicare în procesul de selecție pentru niciun lot național. Activitatea acestuia în cadrul FRF s-a limitat exclusiv la coordonarea referenților zonali pentru organizarea taberelor de vară la categoriile de vârstă U13, U12 și U11!”, au notat cei de la FRF pe site-ul oficial.

Sport

