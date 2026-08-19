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Prăbușirea unui campion mondial. A fost suspendat și e judecat pentru acuzații de abuz sexual

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Fostul campion mondial de snooker Graeme Dott este judecat în Scoția într-un dosar extrem de grav, în care este acuzat de presupuse abuzuri sexuale asupra a doi copii. Procesul a început marți, 18 august 2026, la High Court din Glasgow, iar sportivul scoțian, în vârstă de 49 de ani, respinge acuzațiile și a pledat nevinovat.

Graeme Dott a fost campion mondial acum 20 de ani (FOTO: Getty Images)
Graeme Dott a fost campion mondial acum 20 de ani (FOTO: Getty Images)

Potrivit informațiilor prezentate în instanță, unul dintre capetele de acuzare se referă la o fată, presupusele fapte fiind plasate în perioada 1993-1996, în timp ce al doilea caz privește un băiat și fapte care ar fi avut loc între 2006 și 2010.

În prima zi a procesului a fost audiată femeia care susține că ar fi fost abuzată de Dott pe vremea când era copil. Aceasta a relatat în fața instanței că presupusele incidente s-ar fi repetat în perioada în care avea aproximativ 9-10 ani. Apărarea fostului campion mondial contestă acuzațiile, iar procesul este în desfășurare, scrie The Sun.

Suspendat imediat din circuitul profesionist

Problemele din justiție au avut deja consecințe majore asupra carierei sportive a lui Graeme Dott. În aprilie 2025, World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA) a decis suspendarea sa din toate competițiile oficiale, după ce cazul său a ajuns în atenția autorităților.

La acel moment, scoțianul urma să participe la calificările pentru Campionatul Mondial, însă a fost retras din competiție. Suspendarea s-a menținut pe parcursul sezonului următor, astfel că Dott nu a mai putut acumula bani și puncte în clasament.

Consecința a fost una drastică: fostul campion mondial a coborât în afara pozițiilor care asigurau menținerea pe World Snooker Tour și și-a pierdut statutul de jucător profesionist pentru sezonul 2026/2027. Ultimul său meci în circuit avusese loc în februarie 2025, la World Open.

Cine este Graeme Dott

Graeme Dott a fost unul dintre jucătorii importanți ai snookerului mondial în anii 2000. Scoțianul a ajuns până pe locul 2 mondial și a disputat trei finale ale Campionatului Mondial.

În 2006, a cucerit titlul suprem la Crucible, după ce l-a eliminat pe Ronnie O'Sullivan în semifinale și l-a învins în finală pe Peter Ebdon, scor 18-14. A mai jucat finale mondiale în 2004 și 2010 și a câștigat China Open în 2007.

Astăzi, cariera sa sportivă este practic blocată, iar viitorul său depinde în primul rând de verdictul procesului aflat acum pe rolul instanței din Glasgow.

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